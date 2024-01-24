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РИА Новости

В России завершают испытания антидроновых мини-ракет, сообщил источник

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В России завершается испытание антидроновых ракет, которые поставят в зону СВО

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В России завершаются испытания антидроновых ракет, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО", - сказал собеседник агентства.

Ракеты, пояснил источник, заточены, в первую очередь, под уничтожение малых БПЛА, квадрокоптеров, а также FPV-дронов, которые активно применяются на линии боевого соприкосновения для разведки и ударов.

Он уточнил, что мини-ракеты будут использоваться в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМ", которые с прошлого года начали поступать в зону СВО.

Новые ракеты, отметил источник, имеют стандартную для комплекса "Панцирь" компоновку – разгонный блок плюс маршевая ступень, однако с существенно сокращенными размерами как по диаметру изделия, так и по его длине. В результате одну боевую машину "Панциря-СМ" можно оснастить вместо 12 стандартных ракет 48 антидроновыми.

Новые ракеты значительно дешевле стандартных, что повысит экономическую эффективность "Панциря-СМ", "так как не придется поражать дроны боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели", добавил собеседник.

В августе прошлого года в холдинге "Высокоточные комплексы", предприятия которого создают мини-ракеты, сообщали РИА Новости, что после завершения испытаний сроки и объемы поставок ракет в войска будут определены военным ведомством.

Как отмечал в интервью РИА Новости в августе 2022 года первый заместитель гендиректора "Ростех" Владимир Артяков, разработанные госкорпорацией новые ракеты для "Панцирей" кроме беспилотников также смогут поражать снаряды РСЗО, противорадиолокационные ракеты, ракеты ПТРК и различные средства воздушного нападения. Как уточнял Артяков, ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшиться до 500 метров.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов и районов, а также комплексов ПВО большой дальности от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.

ЗРПК "Панцирь-С" и "Панцирь-СМ" активно применяются в зоне СВО.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
БПЛА
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