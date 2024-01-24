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ТАСС

США и Украина обсудили предоставление Киеву бюджетной поддержки

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Представители стран обсудили международные усилия, позволяющие "призвать Россию к ответу", а также дальнейшее сотрудничество по линии Группы семи

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель главы Минфина США по международным вопросам Джей Шамбо обсудили в понедельник вопросы, касающиеся бюджетной поддержки в размере $11,8 млрд, которую Вашингтон рассчитывает предоставить Киеву в полном объеме. Об этом говорится в заявлении американского финансового ведомства.

Как следует из документа, Марченко и Шамбо говорили о "жизненно важной экономической помощи и международных усилиях с тем, чтобы призвать Россию к ответу". Заместитель министра финансов США "отметил усилия [вашингтонской] администрации по обеспечению в полном объеме прямой бюджетной поддержки в размере $11,8 млрд в рамках запроса Конгрессу на дополнительное финансирование в сфере безопасности, которая в сочетании с другой международной поддержкой позволит Украине продолжить защищаться и поможет сохранить доступ к украинской программе МВФ на $15,6 млрд".

Шамбо и Марченко также "обсудили дальнейшее сотрудничество по линии Группы семи и Межведомственной координационной платформы доноров для Украины".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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