В дело с техникой: инженерные войска переориентируют на штурмовые действия

Их оснащают боевыми машинами для разведки и разрушения долговременных укреплений

Российские саперы готовятся активнее участвовать в штурмовых действиях. Минобороны начало программу перевооружения и усиления инженерных полков и бригад, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. На их вооружение до конца года поступят универсальные бронированные инженерные машины, способные не только уничтожать минные поля, но и разрушать укрепления противника любой сложности. Эксперты отмечают, что применение инженерных войск для штурмовых действий должно быть эффективным решением.

Для разведки и расчистки пути

Минобороны России утвердило программу увеличения боевых возможностей общевойсковых инженерных полков и бригад — в их составе уже в нынешнем году появятся новые подразделения, оснащенные специализированной штурмовой и разведывательной техникой, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Речь идет об универсальных бронированных инженерных машинах (УБИМ), а также о принципиально новых машинах инженерной разведки. Если УБИМ уже поставляется в войска, то машины разведки только проходят испытания. Известно, что они отличаются высокой автономностью. А их бортовое оборудование позволяет обнаружить любые типы инженерных заграждений, укрытия, а также минные поля.

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Как отметили источники «Известий», благодаря новым штурмовым инженерным подразделениям, российские войска смогут взламывать укрепления противника любой сложности.

Современная модификация УБИМ выполнена на базе танка Т-90. Она предназначена для преодоления мощных инженерных заграждений на подготовленных линиях обороны. Машина снабжена не только мощной броней, но и современной динамической защитой, поэтому сможет действовать в передовых порядках бронетехники при наступлении. Новейший универсальный инструмент, установленный на УБИМ, позволяет преодолевать практически все распространенные виды противотанковых заграждений. Машина оснащена средствами разведки путей движения войск, защитными средствами, вспомогательным оборудованием и ручным гидравлическим инструментом.

Внутри размещаются два члена экипажа и три сапера в защищенном отделении. Помимо основного рабочего оборудования на стреле может устанавливаться гидравлический молот, позволяющий разрушать бетонные и железобетонные конструкции в каменных завалах. Тяговая лебедка машины позволяет удалять поврежденную технику с проезжей части. Видеосистема обзора обеспечивает работу в том числе ночью.

Штурмовая специализация

С первых месяцев специальной военной операции российские войска столкнулись с необходимостью регулярно штурмовать укрепрайоны ВФУ. Особенно мощные оборонительные сооружения оказались в Донбассе, где их возводили на протяжении восьми лет. Это потребовало от российских войск адаптации к новым условиям и изменений в тактике. В частях начали формироваться специализированные штурмовые подразделения, оснащенные оружием и снаряжением для прорыва вражеской обороны. С прошлого года в военном ведомстве решили масштабировать этот опыт и создавать в общевойсковых армиях разведывательно-штурмовые бригады.

Многие машины, стоящие на вооружении инженерных войск, могут эффективно использоваться для штурмовых действий, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. В частности, как показал опыт специальной военной операции, систему дистанционного разминирования можно использовать в качестве средства поражения опорных пунктов и укрепрайонов.

Один из роботов-саперов «Уран-6» на территории аэропорта Мариуполя. Август 2022 года Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Когда начиненный тротилом канат попадает и подрывается, то появляется эффект разорвавшегося снаряда или авиационной бомбы, при этом опорный пункт противника уничтожается, — объяснил он. — Понятное дело, что до определенного времени таких средств у нас было ограниченное количество, но они нужны для того, чтобы обеспечивать проход нашим войскам. Необходимо также разминировать поля. Для этого применяется роботизированная система разминирования «Уран-6», которая сейчас активно используется в зоне СВО. Потому что противник оставляет обширные минные поля, карту которых он и сам не знает.

По словам эксперта, в районах, где боевые действия ведутся уже более девяти лет, таких минных полей огромное количество, поэтому, когда российские войска освобождают населенные пункты, важно еще провести разминирование.

Военнослужащий ВС РФ проводит показательное разминирование местности с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6» в рамках празднования Дня инженерных войск в «Саперной деревне» отдельного инженерно-саперного полка в Московской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Также таким подразделениям необходимо быстро возводить фортификационные сооружения. То есть мы разрушаем опорный пункт противника, а нашим военнослужащим надо закрепиться на данном участке, поэтому нужно возвести фортификационные сооружения, это делают инженерные машины, – пояснил Алексей Леонков.

Переориентирование инженерных войск на штурмовые действия можно оценить позитивным образом, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Штурмовые части инженерных войск оснащены лучше обычных частей. В частности, они обладают улучшенной защитной экипировкой, приспособлениями и техникой, предназначенной для штурма. Но должен сказать, что это непростое дело. Если решат все-таки ввести в бой это подразделения, то его требуется усилить, прежде всего со стороны индивидуальных средств защиты от беспилотников и применения их самими, — пояснил эксперт.

Инженерные машины

В последние годы Минобороны проводит масштабную реформу инженерных войск. Из частей обеспечения их превращают в самостоятельную ударную силу, способную участвовать в современной войне. Действия саперов уже не сводятся только к строительству фортификационных сооружений, расчистке пути следования войск и наведению мостов — теперь их ориентируют также на штурм укрепрайонов, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств.

Во всех бригадах окружного и флотского подчинения создаются батальоны саперов-штурмовиков, а инженерные полки в армиях пополняются такими же ротами.

Система дистанционного минирования «Земледелие» на стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на полигоне Сергеевский Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

В инженерные войска постоянно направляется новая техника. В частности, с прошлого года в части поступают инженерные системы дистанционного минирования «Земледелие». Они выглядят как реактивные системы залпового огня и работают по такому же принципу, то есть выстреливает реактивными снарядами калибра 122 мм. Однако при попадании на землю они не взрываются, а зарываются и взводятся в боевое положение.

В состав системы «Земледелие» входят боевая машина на базе высокопроходимого автомобиля «КамАЗ», транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. На ней установлены два пакета по 25 ракет, снаряженных минами различного типа. Дальность полета боеприпасов составляет от 5 до 15 км, что позволяет быстро прикрыть минными полями любое направление.

Алексей Михайлов

Юлия Леонова

Андрей Федоров