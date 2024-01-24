В Польше оценили ослепляющие технику ВСУ системы России

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяет Российская армия, ослепляют радары систем контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможности российских систем оценило польское издание Polityka.

«Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем, из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг», — пишет издание.

В материале отметили, что современные разработки России тестируют на вооружениях стран НАТО в зоне проведения специальной военной операции. Автор подчеркнул, что это позволит оптимизировать новые системы для противодействия потенциальным противникам.

Ранее в январе издание Business Insider писало, что применяемые Российской армией средства радиоэлектронной борьбы снижают эффективность гражданских дронов, которые используют ВСУ.

В декабре в Минобороны России сообщили, что станции РЭБ Р-934У «Синица», которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно перехватывают украинские дроны.