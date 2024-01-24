Войти
ТАСС

Зеленский сообщил, что Польша будет поставлять Украине оружие в кредит

400
0
0
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Украинский президент отметил, что это новая форма сотрудничества, направленная на крупномасштабные закупки оружия для потребностей страны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украина будет закупать оружие у Польши в кредит, сообщил по итогам встречи в Киеве с польским премьер-министром Дональдом Туском украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, польский заем станет новой формой сотрудничества двух стран.

"Мы ценим непреклонную поддержку и новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши, а также новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины, - польский заем для Украины", - написал Зеленский в X (ранее Twitter).

Украинский президент также добавил, что обсудил с Туском возможности для будущего совместного производства вооружений.

В сентябре 2023 года находившийся в то время на посту премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Позднее слова Моравецкого пояснил занимавший тогда пост пресс-секретаря польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее. После этих заявлений польской стороны украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина продолжает получать оружие из Польши, не уточнив, идет речь о новых поставках или о получении ранее согласованных партий вооружений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Польша
Украина
Похожие новости
12.05.2023
Анонсирована польско-украинская федерация. Это приведет к катастрофе
27.01.2023
Ведущая фракция Европарламента призвала к переводу экономики ЕС на военные рельсы
08.06.2022
Вот как на самом деле выглядит хваленое "западное единство"
31.01.2022
США пора действовать с Россией по-жесткому
27.05.2019
Forsvarets forum (Норвегия): шведы до смерти боятся остаться одни
22.06.2017
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
18.12.2009
ПОДАРОК УКРАИНСКОЙ «ОБОРОНКЕ». Долгий путь в Ирак
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 10:59
  • 58642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя