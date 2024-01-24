Украине придется взглянуть правде в глаза. Иначе ей не выжить (Slovo, Словакия)

NS: для завершения конфликта Западу нужно перестать называть Россию агрессором

Если Украина и Запад хотят закончить конфликт, им нужно перестать называть Россию агрессором, пишет NS. Тогда будет возможность объективно говорить об обоснованных интересах Москвы. Киеву следует быть готовым к территориальным потерям, он должен стать нейтральным, как того и требует Кремль.

Госпожа Урсула фон дер Ляйен в интервью словацкой газете "СМЕ" 23 июня 2022 года сказала: "Нам всем известно, что украинцы уже готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой".

По прошествии почти двух лет эти иллюзии можно сравнить с нынешней украинской реальностью.

Каждый день около миллиона солдат борются со своим врагом, и мечта каждого солдата — смерть другого из противоположного лагеря.

Бои и гибель происходят не только на фронтовой линии протяженностью тысяча километров, но и по всей стране. Каждую ночь под ударами ракет и дронов гибнут сотни людей.

В такой ситуации для солдат в окопах и тысяч людей, которые живут без тепла, без света, европейская мечта превращается в ночной кошмар. Единственное, чего они от всей души хотят, это чтобы военное безумие наконец прекратилось!

Но как этого добиться?

В последние месяцы появилось огромное количество прогнозов, как может развиваться российско-украинский вооруженный конфликт и чем он может закончиться.

Обладатели хрустальных шаров соревнуются, придумывая все новые сценарии и объясняя, почему вооруженный конфликт может закончиться через год или через пять лет. Их ошибка заключается в том же, в чем ошибается большинство политических аналитиков. Все они называют Россию "агрессором. Эта характеристика предполагает и определенную перспективу этого конфликта, и поэтому за заданный вопрос большинство из них получают одинаковый ответ.

В предыдущих статьях я старался показать, что считать Россию агрессором, исходя из оценки с исключительно правовой точки зрения, весьма спорно. Проблема в том, что мало кого интересуют причины. Как говорил Аристотель, познать правду — значит познать причины. Так что одного знания норм и кодексов тут недостаточно.

Самая большая опасность, связанная с этим правовым подходом, заключается в том, что он не позволяет найти выход из нынешнего кризиса, приемлемый для всех сторон. Вместе с тем признавая Россию агрессором, мы автоматически понимаем, как должны себя с ней вести. Агрессор не только виноват, но и должен потерпеть поражение, а также понести суровое наказание. В общем, Карфаген должен быть разрушен!

Но приходится признавать, что у России не только есть свои интересы в области безопасности и в мире, но и ядерных боеголовок у нее как минимум столько же, сколько у Соединенных Штатов Америки. Поэтому очень опасно клеить на нее отрицательные ярлыки, которые отдаляют нас от переговоров и которые могут привести к Третьей мировой войне.

Если кто-то отказывается называть Россию агрессором в российско-украинском конфликте, то кому-то это кажется проявлением политической нелояльности к Евросоюзу, а кому-то наивным и даже глупым.

Если же рассматривать этот спор с точки зрения острой необходимости немедленно прекратить кровопролитие на Украине и избежать третьей мировой войны, то приходится признать и за Россией право на уважение к ее национальным интересам.

При детальной оценке действия российских войск на Украине нужно также рассматривать более широкий контекст российско-украинских отношений.

Я даже уверен, что вступление российской армии на Украину в США восприняли как манну небесную. А теперь постоянно выдумывая каверзы, вводя все новые санкции против России, Запад уже как будто потерял ясное представление о том, почему все это делает.

С другой стороны, финансовая и военная помощь Украине потребовала от президента Владимира Зеленского не только показать, насколько он благодарен за поддержку, но и продемонстрировать готовность ее заслужить.

Его главным инструментом стали провокации на военном, дипломатическом и экономическом поле. Его наивные идеи о том, как Украина захватит Москву, доказывают низкую квалификацию Зеленского в качестве руководителя страны. Но ему удалось сделать так, что в украинском обществе все зло мира сконцентрировалось в образе кровожадного Владимира Путина и вероломной России.

Мы все, конечно, помним, что незадолго до вступления российской армии на украинскую территорию президент Джо Байден озвучил точные даты и часы, когда войска перейдут границу. Приходится признать, что он располагал верной информацией и ошибся всего на несколько дней. Думаю, все это не только благодаря эффективной работе американских спецслужб…

Когда российская армия перешла украинскую границу, США больше не нужно было заниматься такими мелочами, как нарушения прав этнических русских, запрет русского языка, неугодных политических партий и СМИ на Украине, а уж тем более можно было забыть о поисках виновного в подрыве "Северного потока - 2".

Признание России агрессором, который напал на суверенное государство, позволило Соединенным Штатам организовать общемировой альянс, который имеет право и даже обязан наказать агрессора.

Только если забыть, сколько раз после Второй мировой войны США принимали участие в подобных агрессиях в разных странах мира без веских причин, только тогда можно согласиться с американским обоснованием создания демократической коалиции, цель которой — решить судьбу России.

Для Украины это событие послужило поводом мобилизовать всех граждан на борьбу с "русским агрессором". На Украине воцарилась русофобская идеология, которая имела под собой конкретные обоснования и доказательства, что Россия — агрессор!

Борьба с агрессором имела большую мобилизационную силу и выглядела убедительнее, чем поиски причин, ведь Украина могла вступить в ЕС и НАТО.

При оценке России нужно, однако, учитывать, что в своих заявлениях и документах она не требовала присоединения украинской территории к России (вспомним Минские договоренности). Также в своей внешнеполитической стратегии Россия не перечисляет своих врагов и не сообщает о желании ослабить те или иные страны экономически или политически.

Но Россия требует, чтобы Украина осталась нейтральным государством и не вступала в антироссийские альянсы.

Россия не скрывала, что вступление Украины в Североатлантический альянс и расширение НАТО к российско-украинской границе сочтет угрозой для своих национальных интересов и собственной безопасности. Все это изложено в ультиматуме Владимира Путина американскому правительству, и в нем также говорилось, что для обеспечения собственной безопасности Россия готова применить вооруженные силы. Именно для этого она и сосредоточила на украинской границе 150-тысячную армию.

США не восприняли этот ультиматум всерьез и не дали никакого ответа!

Борьба с агрессором — это борьба не на жизнь, а на смерть, и для нее не требуется никаких доказательств или стимулов, которые способны взбодрить украинских граждан. в Украинской конституции ясно определена воинская обязанность и роли в такой ситуации для каждого гражданина. (…)

Ошибки российской армии в первые месяцы вскружили голову украинскому президенту, который побывал почти во всех парламентах стран демократической коалиции, чтобы получить деньги и уничтожить Россию, навсегда стерев ее с лица земли.

Американская администрация, увидев, что ни весеннее, ни летнее, ни осеннее наступление так и не началось, начала задавать вопросы, как Киев распоряжается финансовой и военной помощью и как он борется с коррупцией.

Когда выяснилось, что частная фирма украинского министра обороны снабжала армию провиантом втридорога, ему пришлось оставить свой пост. К таким же результатам привела проверка американского правительства, в ходе которой были выявлены миллионные хищения американской финансовой помощи.

Похоже, борьба с "российским агрессором" выдалась не слишком слаженной и столкнулась с некоторыми проблемами, связанными с особенностями украинской жизни.

30 неудачных лет олигархических правительств, коррупции в качестве нормального бизнес-инструмента и общий экономический упадок страны закономерно привели к склонности верить в то, что все эти недуги уйдут сами собой, как только Украина вступит в Европейский Союз.

По прошествии двух лет конфликта, десятков тысяч погибших и раненых, миллионов беженцев и разрушения экономической и логистической инфраструктуры, конечно, наступила усталость. Это доказывает, что ожидания украинских союзников превзошли их реальные возможности.

Провалы на фронтовой линии, неубедительное жонглирование украинских партнеров обещаниями о том, что Украину спешно примут в Европейский Союз и НАТО, сокращение финансовой и военной помощи от демократического альянса — все это привело к тому, что люди все явственнее осознают: вступление в ЕС и НАТО для их разрушенной страны с каждым днем все дальше.

Если правда, что 500 тысяч украинских солдат сложили свои головы, что миллион искалечен, а около десяти миллионов украинских граждан живут за границами своей страны, то встает вопрос, сколько миллионов человек должны еще погибнуть на российско-украинском фронте и сколько миллионов украинских граждан должны страдать за рубежом, чтобы Украина вошла в НАТО и Европейский Союз?

Положить жизнь в борьбе с агрессором не то же самое, что пасть в воображаемой борьбе за вступление в ЕС и Североатлантический альянс.

Эти две цели важно различать, потому что жертвы, на которые люди готовы пойти ради этих целей, тоже разные.

Разница между борьбой с оккупантом и борьбой за вступление в ЕС и НАТО для многих украинцев сегодня фундаментальна.

В интервью зарубежным СМИ глава Генштаба Украины Залужный заявил, что "российско-украинский конфликт не должен зайти в тупик". Если мы правильно понимаем это заявление, то генерал Залужный на самом деле говорит, что ни одна из сторон не в силах разрешить этот конфликт и придется искать дипломатические решения, раз нынешняя война на истощение все больше тяготеет к заморозке.

Поэтому борьба с агрессором, как и желание вступить в ЕС и НАТО, при таком количестве жертв теряют смысл. Все говорит о том, что придется сесть за стол переговоров и снова задуматься о причинах этого конфликта. Российской и украинской стороне придется решить, насколько большие жертвы должна принести Украина, чтобы она смогла стать членом Европейского Союза и НАТО и чтобы при этом Россия получила гарантии своей безопасности.

Скорее всего, все участники переговоров будут вынуждены признать тот факт, что закончить вооруженный конфликт не удастся без территориальных потерь и приобретений. Похоже, территориальная целостность Украины, какой мы знали ее до вооруженного конфликта, уйдет в прошлое, потому что шанс, данный Минскими договоренностями, уже упущен.

От решения вопроса об отделении некоторых территорий нужно отстранить политиков из Киева и Москвы и привлечь самих граждан: пусть решают плебисцитом.

Текущий кровавый конфликт необходимо остановить не только потому, что он уносит жизни сотен тысяч человек. Нужно дать людям всего мира уверенность, что этот конфликт не перерастет в третью мировую войну.

Ради политического решения, пожалуй, придется отказаться от того, чтобы называть Россию агрессором. Тогда можно будет объективно и откровенно говорить о ее обоснованных интересах.

Украине придется критически оценить свои планы по вступлению в Европейский Союз и НАТО и признать, что в настоящий момент она совершенно не готова к этому.

Новой, нейтральной и независимой Украине обрадовались бы не только граждане Украины, но и весь мир.

Россия, в свою очередь, могла бы отказаться от требования, изложенного в ультиматуме российского правительства США, о том, чтобы НАТО отступил на границы 1997 года. Этим требованием Россия могла бы пожертвовать.

Если мы не изменим свой подход к российско-украинскому конфликту, то, наверное, окажется, что прав Дональд Трамп, когда говорит: "Мы все еще близки к третьей мировой войне!"

Автор: Эдуард Шебо (Eduard Šebo)