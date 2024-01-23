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ТАСС

Лондон начнет прием заявок на финансирование от потенциальных поставщиков оружия для Киева

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Замглавы МО Британии Джеймс Хиппи отметил, что третий раунд приема заявок Международного фонда помощи Украине сделает упор на средства ПВО и военно-морской потенциал

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Минобороны Великобритании в ближайшее время начнет прием новых заявок от поставщиков оружия и военной техники, претендующих на финансирование из Международного фонда помощи Украине. Об этом в письменном ответе на вопросы депутатов британского парламенте заявил замглавы ведомства Джеймс Хиппи.

"Третий раунд приема заявок [на участие в закупках, оплачиваемых из] Международного фонда помощи Украине, с упором на средства ПВО и военно-морской потенциал начнется в ближайшее время", - написал Хиппи.

Ранее Минобороны уже проводило два раунда приема заявок от потенциальных поставщиков вооружений для Киева. Так, в апреле 2023 года в Лондоне искали производителей вооружений, готовых поставить "ракеты наземного, морского или воздушного базирования с дальностью 100-300 км и полезной нагрузкой (включает массу боевой части - прим. ТАСС) от 20 до 490 кг)".

Сам фонд был создан по инициативе Великобритании в 2022 году. Соединенное Королевство передало в него свыше 500 млн фунтов ($635 млн). Взносы в фонд сделали власти Дании, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. К настоящему моменту общий объем пожертвований достигает 896 млн фунтов ($1,14 млрд).

Проект неоднократно подвергался критике в связи с медленным расходованием переданных в фонд средств. В Минобороны объясняли это большим количеством получаемых заявок и необходимостью их детального рассмотрения. Как указал Хиппи, к настоящему моменту на приобретение вооружений и техники для Киева было потрачено лишь около трети финансовых запасов фонда - 296 млн фунтов ($376 млн). 

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Страны
Великобритания
Дания
Литва
Нидерланды
Норвегия
Украина
Швеция
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