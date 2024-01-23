Лондон начнет прием заявок на финансирование от потенциальных поставщиков оружия для Киева

Замглавы МО Британии Джеймс Хиппи отметил, что третий раунд приема заявок Международного фонда помощи Украине сделает упор на средства ПВО и военно-морской потенциал

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Минобороны Великобритании в ближайшее время начнет прием новых заявок от поставщиков оружия и военной техники, претендующих на финансирование из Международного фонда помощи Украине. Об этом в письменном ответе на вопросы депутатов британского парламенте заявил замглавы ведомства Джеймс Хиппи.

"Третий раунд приема заявок [на участие в закупках, оплачиваемых из] Международного фонда помощи Украине, с упором на средства ПВО и военно-морской потенциал начнется в ближайшее время", - написал Хиппи.

Ранее Минобороны уже проводило два раунда приема заявок от потенциальных поставщиков вооружений для Киева. Так, в апреле 2023 года в Лондоне искали производителей вооружений, готовых поставить "ракеты наземного, морского или воздушного базирования с дальностью 100-300 км и полезной нагрузкой (включает массу боевой части - прим. ТАСС) от 20 до 490 кг)".

Сам фонд был создан по инициативе Великобритании в 2022 году. Соединенное Королевство передало в него свыше 500 млн фунтов ($635 млн). Взносы в фонд сделали власти Дании, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции. К настоящему моменту общий объем пожертвований достигает 896 млн фунтов ($1,14 млрд).

Проект неоднократно подвергался критике в связи с медленным расходованием переданных в фонд средств. В Минобороны объясняли это большим количеством получаемых заявок и необходимостью их детального рассмотрения. Как указал Хиппи, к настоящему моменту на приобретение вооружений и техники для Киева было потрачено лишь около трети финансовых запасов фонда - 296 млн фунтов ($376 млн).