Войти
ТАСС

В Ленобласти усилят мобильные группы огневого подавления БПЛА

92
0
0
Александр Дрозденко
Александр Дрозденко.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что такие группы усилят техническими средствами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Мобильные группы огневого подавления БПЛА в Ленобласти усилят дополнительными техническими средствами. Это и другие решения были приняты во время оперативного штаба с руководителями силового блока, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Рабочие решения: во взаимодействии с армейскими подразделениями создание эшелонированной системы раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов с использованием ресурсов предприятий; усиление мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами; формирование рабочих подразделений гражданской обороны для действия в условиях режима повышенной готовности", - написал он в своем  Telegram-канале.

Как отметил губернатор, решения приняты для обеспечения безопасности в условиях угрозы повреждения инфраструктуры с использованием опасных воздушных объектов.

18 января обломки БПЛА упали на территории Петербургского нефтяного терминала. В Минобороны России тогда сообщали, что средства ПВО РФ около 01:30 мск 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. Ночью 21 января произошел пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, было принято решение о введении режима повышенной готовности. По предварительным данным, пожар стал следствием внешнего воздействия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.04.2020
Ми-28Н бюджетно превратят в Ми-28НМ
14.02.2019
На юге России стартовали учения мотострелковых и танковых подразделений
02.11.2018
Семимильными шагами: китайские беспилотники уже в армии Алжира
23.04.2018
Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации
01.09.2016
Минобороны испытало единую интегрированную систему ПВО
23.12.2013
Новейшая разработка ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ОАО «ИЭМЗ «Купол» в системе противовоздушной обороны
24.05.2012
Российские военные "приземляют" летающий танк Т-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе