В Ленобласти усилят мобильные группы огневого подавления БПЛА

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что такие группы усилят техническими средствами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Мобильные группы огневого подавления БПЛА в Ленобласти усилят дополнительными техническими средствами. Это и другие решения были приняты во время оперативного штаба с руководителями силового блока, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Рабочие решения: во взаимодействии с армейскими подразделениями создание эшелонированной системы раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов с использованием ресурсов предприятий; усиление мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами; формирование рабочих подразделений гражданской обороны для действия в условиях режима повышенной готовности", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, решения приняты для обеспечения безопасности в условиях угрозы повреждения инфраструктуры с использованием опасных воздушных объектов.

18 января обломки БПЛА упали на территории Петербургского нефтяного терминала. В Минобороны России тогда сообщали, что средства ПВО РФ около 01:30 мск 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. Ночью 21 января произошел пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, было принято решение о введении режима повышенной готовности. По предварительным данным, пожар стал следствием внешнего воздействия.