Химическая промышленность ФРГ пострадала в результате кризиса в Красном море

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Химическая отрасль Германии, являющаяся крупнейшей в Евросоюзе, стала еще одним сектором западной экономики, пострадавшим в результате кризиса, вызванного атаками йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море.

Как сообщает информационное агентство Reuters, немецкая химическая промышленность является третьим по значимости после автомобилестроительной и машиностроительной отраслью в ФРГ. Химическая промышленность, годовой объем продаж которой составлял около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов), столкнулась со значительными проблемами, вызванными задержками поставок необходимых компонентов из Азии.

В частности, крупный немецкий производитель химикатов Gechem был вынужден сократить объемы производства моющих средств из-за нехватки тринатрийцитрата, а также сульфаминовой и лимонной кислоты. При этом руководство компании предполагает, что проблемы с задержкой поставок могут продолжиться до второго полугодия 2024 года.

Другой крупный немецкий производитель специальной химии, Evonik, также пострадал в результате вынужденных изменений торговых маршрутов в Красном море. При этом переход на авиаперевозки не является возможным выходом из сложившегося положения, так как многие виды химикатов запрещено перевозить на самолетах.

Представители немецкой промышленной организации VCI отмечают, что химическая отрасль ФРГ находится в значительной зависимости от азиатского импорта, вследствие чего продолжающиеся задержки поставок через Красное море существенно усугубили уже имевшиеся проблемы.