Дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М (по кодификации НАТО: Backfire) Воздушно-космических сил России могут представлять угрозу для США и их союзников. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).

«Учитывая постоянно ухудшающееся состояние российско-американских отношений, к угрозе, которую бомбардировщики Ту-22М Backfire могут представлять для активов Америки и ее союзников, по-прежнему следует относиться серьезно», — рассказали в публикации.

Сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой стреловидности совершил первый полет в 1969 году, а его производство продолжалось до 1993 года. Ракетоносец развивает максимальную скорость до 2300 километров в час, а дальность полета Ту-22М составляет 6800 километров. Самолет может нести бомбы и крылатые ракеты Х-22.

Автор приводит слова из отчета Федерации американских ученых, в котором Ту-22М назвали универсальным ударным самолетом. Отмечается, что он предназначен для выполнения задач в Европе и Азии, но также способен «выполнять межконтинентальные миссии против Соединенных Штатов».

В декабре спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВСУ не сбили ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции. Он отметил, что ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час.