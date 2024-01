Британия решила поиграть в сверхдержаву и подставила Украину (Responsible Statecraft, США)

RS: договор о безопасности между Украиной и Британией является провокацией

Предлагая Украине договор о гарантиях безопасности, Великобритания попыталась примерить на себя роль сверхдержавы, пишет RS. Однако Лондон выбрал неудачный момент для этой провокации и создал еще одно препятствие на пути к мирным переговорам.

Ева Оттенберг (Eve Ottenberg)

Украина и Великобритания объявили 12 января о первом в своем роде соглашении в области безопасности, которое, как надеется Киев, рано или поздно приведет его в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также увеличил военное финансирование Украины в 2024–2025 годах на 200 миллионов фунтов до 2,5 миллиардов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал достигнутую договоренность “беспрецедентным соглашением в области безопасности”. Может показаться, что это преувеличение, но во многом он прав. Это первый двусторонний пакт о безопасности Украины, заключенный после ввода российских войск в 2022 году.

Но затем Зеленский пустился в спекуляции, твитнув: “Если бы Великобритания и другие страны предоставили такой уровень гарантий после 1991 года, российской агрессии не было бы в принципе”.

Может быть. Если бы такие пакты ускорили вступление Украины в НАТО, пока Россия еще не оправилась от краха 1990-х, до спецоперации 2022 года дело могло и не дойти. Однако начиная с 2008 года все говорит о том, что Москва последовательно и непримиримо противилась такому развитию событий. И если в 1990-е Запад предоставил бы Киеву гарантии безопасности, совершенно не исключено, что Москва вмешалась бы гораздо раньше. К слову: если Россия в 1990-е была намного слабее, то и Украина тоже.

Отдельные положения нового пакта о безопасности между Великобританией и Украиной (например, усиленный обмен разведданными) уже натолкнули Москву на подозрения, что Запад намерен провернуть обходной маневр и вместо членства в НАТО перебросить на Украину солдат альянса. Объявление о пакте вызвало гневную отповедь кремлевского “ястреба” Дмитрия Медведева, не привыкшего стеснятся в выражениях. На сей раз он обвинил Лондон в подготовке именно этого сценария и пригрозил ядерным ответом.

Что же это сулит в смысле дальнейшего развития конфликта? Ничего хорошего. Да, сама по себе Великобритания не в состоянии гарантировать Украине что бы то ни было, не говоря уже о достаточной военной помощи, чтобы поддержать ее обороноспособность. (Современная британская армия начитывает всего 150 основных боевых танков, а всех произведенных за 2022 году на британских заводах артиллерийских снарядов не хватило бы в разгар контрнаступления ВСУ и на трое суток. Подписанные же в 2023 году контракты по наращиванию объемов производства займут минимум два года.)

Скорее всего, этот британский шаг создаст еще одно препятствие мирным переговорам, как усугубив недоверие к России, так и упрочив позиции противников дипломатического решения конфликта во всей Европе.

С тех пор, как мирные переговоры провалились весной 2022 года, Кремль последовательно противится вступлению Украины в НАТО, и последний британский выпад грозит еще больше подорвать готовность России свернуть боевые действия и начать переговоры. Уже сейчас ничто не предвещает, что Москва намерена прекратить огонь — новое же соглашение о безопасности усугубит ситуацию еще больше. Как сообщил мне в электронном письме Анатоль Ливен из Института Квинси: “Хотя за этим соглашением главным образом и стоит извечное желание Великобритании примерить на себя роль сверхдержавы, это чревато далеко идущими последствиями в реальном мире”.

Проще говоря, это провокация. Момент для заявления Великобритании выбран особенно неудачно: оно прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация Байдена намерена начать движение к дипломатическому урегулированию, чтобы положить конец боевым действиям. Пакт безопасности фактически гарантирует, что в ближайшее время оно не состоится. Ведь если он запечатлеет хотя бы в общих чертах нежелание Запада даже рассматривать украинский нейтралитет, трудно себе представить, чтобы Москва отступила.

15 января появились новости о “молдавском шоссе” между Украиной и Румынией. Сообщается, что эта магистраль значительно ускорит переброску американского оружия и техники на Украину.

Помимо средств на обеспечение безопасности, пакт сулит Киеву “быструю и устойчивую” помощь в случае “повторного нападения” Москвы. Кроме того, соглашение поддерживает будущее членство Киева в НАТО; обещает Украине “всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в пределах международно признанных границ”, включая морскую зону; направлено на восстановление экономики, защиту граждан, предотвращение и сдерживание российской военной эскалации и, наконец, европейскую интеграцию Украины.

Ключевые звенья договора — обмен разведданными, военная и медицинская подготовка, кибербезопасность и оборонно-промышленное сотрудничество. Обязательство Великобритании предоставить тысячи военных беспилотников, (администрация Сунака посулила “крупнейшую поставку в истории”) также едва ли способствует мирным переговорам.

Учитая прозвучавшее две недели назад заявление президента Джо Байдена о “прямой войне между США и Россией” и более раннее наставление республиканцам в Конгрессе, что если они откажутся финансировать Украину, то американские и российские солдаты будут сражаться друг с другом напрямую (иными словами, он пригрозил третьей мировой со всеми вытекающими ядерными последствиями), напрашивается вывод, что Вашингтон планирует пойти вслед за Лондоном путем эскалации.

“Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины, — заявил недавно Байден, — и касаются безопасности как НАТО, так и Европы”. Это спорный вопрос. В действительности мало что предвещает, что Москва намерена вторгаться к соседям, хотя эти страхи и разжигают средства массовой информации и невоздержанные на язык политики, еще больше мешая столь насущно необходимой дипломатии.

Однако, учитывая провал контрнаступления ВСУ и медленное, но уверенное продвижение России по всей линии фронта, в последние месяцы США все же заинтересовались переговорами. Это мудрейший из двух путей, о которых из Вашингтона поступают противоречивые сигналы на грани шизофрении. ВСУ остро не хватает живой силы, а в европейских арсеналах шаром покати (почти все уже отправилось на Украину и было уничтожено Россией), тогда как промышленная база Москвы с начала конфликта, наоборот, расширилась. У НАТО же боеприпасы заканчиваются. Переговоры, если начать их прямо сейчас, наверняка принесут Украине более выгодную сделку, чем спустя полгода или год.

“Сейчас всем очевидно, что украинское летнее контрнаступление провалилось. Между тем российские военные поставки наращиваются, тогда как украинские — наоборот, сокращаются, — отметил в интервью профессор сравнительной и международной политики Университета Род-Айленда Николай Петро. — Это неизбежно закладывает почву для потенциального контрнаступления России”.

Но признание этого потребует от Запада глубокого реализма, а его пока ничто не предвещает. Если Россия выйдет победительницей — а именно к этому все и идет — диктовать свои условия будет Кремль. И Москва уже давно явственно дала понять, что намерена вести переговоры не только с Киевом, а и с Вашингтоном. Времени, чтобы избежать этого фиаско и спасти хоть что-нибудь, у Запада все меньше. И из-за новых воинственных пактов безопасности его возможности исчерпаются еще быстрее.

Ева Оттенберг — писательница и журналистка, публиковалась в The New York Times, Vanity Fair, The Washington Post, The American Prospect, The Nation, CounterPunch и других изданиях