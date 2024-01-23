Лавров заявил, что киевский режим находится "в агонии"

Как подчеркнул глава МИД РФ, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния

ООН, 22 января. /ТАСС/. Большинство экспертов понимает, что мирному урегулированию на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится "в агонии". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению моей страны", - отметил Лавров.

"Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния, - подчеркнул российский министр. - Делается это под лживыми лозунгами о том, что крах режима [президента Украины Владимира] Зеленского якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для украинцев, которых Россия хочет поработить. Для тех, кто разбирался в генезисе украинского кризиса, очевидно, что в этих утверждениях нет ни капли правды".