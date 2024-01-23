Польские ракетные фрегаты типа «Мечник» предполагается вооружить орудиями Leonardo 76/62

Источник изображения: topwar.ru

По неофициальной информации, представленной польским изданием Defence24, компания Polska Grupa Zbrojeniowa подписала контракт с итальянским концерном Leonardo на поставку трех 76-мм артиллерийских систем, которые, как предполагается, станут одним из элементов вооружения ракетных фрегатов типа "Мечник", предназначенных для ВМС этой страны.

"Мечники" будут оснащены пушками Leonardo 76/62 SR MF STRALES, способными стрелять стандартными боеприпасами, оснащенными программируемыми взрывателями 4AP, а также управляемыми ракетами типа DART, предназначенными для борьбы с воздушными целями с высокой маневренностью.

Источник изображения: topwar.ru

При этом издание не указывает время подписания контракта, его сумму, а также предполагаемый график поставок. Однако благодаря этим поставкам количество 76-мм орудий западного производства в оснащении польского флота увеличится вдвое. В настоящее время ими оснащены лишь два старых фрегата типа Oliver Hazard Perry (американские пушки Mk 75, являющиеся лицензионной версией пушек Oto Melara 76/62 Compact) и патрульный корвет ORP Ślązak, оснащенный более современной модификацией этого типа вооружений — Leonardo 76/62 Super Rapid.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо высокой скорострельности, отличительной особенностью пушки Super Rapid является то, что она оснащена системой MultiAmmo Feeding, позволяющей осуществлять автоматический выбор одного из нескольких типов боеприпасов, извлекаемых из двух автоматизированных карусельных магазинов.

Эта система оснащена дополнительным промежуточным барабаном, который принимает выбранный боеприпас из соответствующей карусели и перемещает его дальше к вертикальному питателю. Эта система позволяет оператору менять тип боеприпаса во время стрельбы, что даёт гораздо большую гибкость в использовании пушки, особенно в случае одновременного возникновения различных угроз и необходимости переноса огня на объект иного характера.

Таким образом, польские корабли "Мечник" будут оснащены современными артиллерийскими системами среднего калибра, которые могут применяться против надводных/наземных целей, а также в качестве зенитного и, прежде всего, противоракетного оружия.