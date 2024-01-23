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ТАСС

Лавров заявил, что США признали проблему перепродажи западного оружия с Украины

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Глава МИД РФ отметил, что в недавнем докладе Пентагона говорится об утечке оружия, предназначенного для ВСУ на сумму, превышающую $1 млрд

ООН, 22 января. /ТАСС/. Вашингтон официально признал проблему перепродажи западного оружия, предназначенного для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Даже Соединенным Штатам пришлось официально признать проблему, и в недавнем докладе Пентагона говорится об утечке оружия, предназначенного для Вооруженных сил Украины на сумму, превышающую $1 млрд. Я уверен, это скромная оценка", - указал глава дипведомства, комментируя соответствующую тему. 

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