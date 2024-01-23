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Украине грозит катастрофа. Запад получит мир на условиях России (Daily Star, Великобритания)

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Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

Британский профессор Глиз: Запад получит мир на условиях России

Зеленский выглядит все более растерянным. Поддержка со стороны США и ЕС оказалась намного менее надежной, чем он мог себе представить, заявил в интервью Daily Star профессор Энтони Глиз. По его словам, конфликт обернется катастрофой для Украины, а Запад получит мир на условиях России.

В военном конфликте на Украине "не будет никаких изменений до весны", сказал эксперт, по мнению которого российские и украинские силы зашли в тупик.

В интервью Daily Star профессор Энтони Глиз (Anthony Glees) отметил, что, с его точки зрения, на фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит президента Украины Владимира Зеленского "в растерянность".

По всей видимости, конфликт будет продолжаться медленными темпами всю оставшуюся зиму, и, по мнению профессора Глиза, Украина не получит никакой активной военной поддержки со стороны стран-членов НАТО.

Командование ВСУ сообщило, что стороны конфликта зашли в тупик и что такое положение вещей сохранится до весны. Глиз согласился с этой оценкой, отметив, что мир с Россией обернется "катастрофой" для Запада.

В интервью Daily Starон сказал следующее: "Никаких значимых сдвигов не наблюдается, и к заявлению генерала Залужного о том, что контрнаступление ВСУ против российских сил к настоящему моменту зашло в тупик, необходимо прислушаться — несмотря на то, что сейчас зима и до весны никаких серьезных перемен ждать не стоит".

Несмотря на потери, в настоящее время ни та, ни другая сторона не демонстрирует никаких признаков [возможного] прорыва: "Нет никаких признаков прорыва: в нынешних обстоятельствах Россия не возьмет Киев, а Украина не возьмет Крым". (У Москвы нет планов "завоевания" Украины, и она в отличие от Киева, который выступает за продолжение конфликта, предлагает провести мирные переговоры. – Прим. ИноСМИ.)

"Храбрый Зеленский выглядит все более растерянным. То, что все это время его поддерживало — помощь со стороны Запада и, в первую очередь, Соединенных Штатов, — теперь начинает казаться еще менее надежным, чем он мог себе представить.

С самого начала речь шла о том, что именно украинцы должны сражаться в этом конфликте, хотя и с помощью оружия и при поддержке США и НАТО. Ни армии НАТО, ни американская „тяжелая артиллерия” не будут участвовать в боевых действиях. Думаю, что бо́льшую часть 2024 года Зеленский будет испытывать на себе давление — чтобы он позволил Путину забрать то, что тот уже взял, и помирился с ним.

Конечно, это обернется катастрофой для Украины и для нас. Возможно, в 2024 году мы получим мир, мир на путинских условиях".

Автор: Эван Глидоу (Ewan Gleadow)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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