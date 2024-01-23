Войти
Lenta.ru

Ученые предложили построить флот из парусных космических кораблей

295
0
0
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Ученые Калифорнийского университета в Беркли предложили построить флот небольших космических кораблей, которые для передвижения используют энергию солнечного света, улавливаемую парусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Проект Беркли по созданию дешевого межпланетного солнечного паруса (BLISS) основывается на других проектах малых космических аппаратов, включая CubeSat, ChipSats и Breakthrough Starshot Initiative. Его целью является быстрое и недорогое исследование внутренних областей Солнечной системы.

В новой работе ученые описали аппаратное обеспечение, необходимое для создания миниатюрного космического корабля массой около десяти граммов с использованием солнечного паруса площадью один квадратный метр, чья конфигурация управляется микроэлектромеханическими системами (МЭМС) с червячными передачами. Малый размер паруса, который прикрепляется к корпусу с помощью нитей из углеродного волокна, позволяет кораблю быть более маневренным.

Примером возможных миссий может быть сбор образцов кометной пыли на относительно низких скоростях для уменьшения риска разрушения органических веществ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе