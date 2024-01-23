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ТАСС

СМИ: конфликт на Украине развивается в пользу РФ

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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

По данным журнала Foreign Affairs, "Россия догнала конкурентов в сфере инноваций, а Украина изо всех сил пытается сохранить поток военной помощи от своих внешних партнеров"

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Россия получила преимущество в конфликте с Украиной после коррекции своей стратегии. Такую оценку приводит американский журнал Foreign Affairs.

По мнению автора материала, "Россия скорректировала свою стратегию, и теперь конфликт развивается в ее пользу". Издание подчеркивает, что "Россия догнала конкурентов в сфере инноваций, а Украина изо всех сил пытается сохранить поток военной помощи от своих внешних партнеров". Отмечается, что Киеву и его союзникам придется "не только наращивать оборонное производство, но и инвестировать в разработку и масштабирование технологий, которые смогут противостоять новым грозным российским беспилотникам".

Журнал также констатирует, что российские военные активно используют средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют глушить сигналы беспилотных летательных аппаратов противника. С украинской же стороны такой возможностью обладает лишь "ограниченное количество подразделений".

"Большая часть оружия, поставляемого Западом, плохо справляется с российскими зенитными системами и электронными атаками", - добавляет автор публикации. Он также выражает сомнение в том, что американские истребители F-16, которые Киев надеется получить от союзников, смогут выполнять свои функции "в условиях активной радиоэлектронной борьбы и наличия ракет большой дальности, развернутых российскими ВКС". 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
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