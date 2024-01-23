Как обстоят дела со средствами постановки помех в ВКС России?.

Вчера российское аганство ТАСС со ссылкой на Flightradar24 сообщило о самолете ВМС США, который вел разведку примерно в 250 км от западного побережья Крыма. После чего последовали пуски украинских ракет по полуострову.

Здесь стоит понять, почему ВКС РФ безнаказанно позволяет противнику вести разведку из воздушного пространства над Чернымм море в отношении Крыма. Предлагаем порассуждать.

Какие средства РЭБ и подавления (постановки) помех на сегодняшний день состоят на вооружении в ВКС РФ, способные решать такие задачи?

Напомним, из советского наследия ВКС России достались самолеты Ан-12ПП, которые еще не выведены из состава ВКС РФ, а следовательно могут решать задачи в рамках ведения РЭБ в Черном море, в частности, постановки помех противнику. Если же они находятся не в боеготовом состоянии, то почему за два года СВО не были предприняты меры по их модернизации и ремонту?

Боле того, по сообщениями из СМИ, еще осенью 2016-го ВКС России приняли на вооружение три Ил-22ПП “Порубщик”. Эти машины созданы на базе самолета РЭР и РЭБ Ил-20.

Фирменная черта “Порубщика” – способность избирательно воздействовать на сигналы с определенной частотой, не затрагивая другие. Иными словами, самолет глушит чужие сигналы, не перебивая свои. Принцип действия машин такого типа, если говорить упрощенно, – подняться на высоту, просканировать все имеющиеся радиосигналы, выявить частоты, на которых работают передатчики противника, выбрать среди них наиболее важный диапазон и включить аппаратуру постановки помех.

В принципе это то, чего сейчас так не хватает в Черноморском регионе. Примечательно то, что ни разу не было указано в сводках и заявлениях МО РФ об успешном применении данного самолета и его комплексов.

Таким образом, возникает ряд вопросов: кто врет? Есть ли в боеготовом состоянии данные самолеты? Если да, то почему не применяются?

Павел Ковалев