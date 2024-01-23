Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Как обстоят дела со средствами постановки помех в ВКС России?

349
0
0
Как обстоят дела со средствами постановки помех в ВКС России?
Как обстоят дела со средствами постановки помех в ВКС России?.
Источник изображения: belvpo.com

Вчера российское аганство ТАСС со ссылкой на Flightradar24 сообщило о самолете ВМС США, который вел разведку примерно в 250 км от западного побережья Крыма. После чего последовали пуски украинских ракет по полуострову.

Здесь стоит понять, почему ВКС РФ безнаказанно позволяет противнику вести разведку из воздушного пространства над Чернымм море в отношении Крыма. Предлагаем порассуждать.

Какие средства РЭБ и подавления (постановки) помех на сегодняшний день состоят на вооружении в ВКС РФ, способные решать такие задачи?

Напомним, из советского наследия ВКС России достались самолеты Ан-12ПП, которые еще не выведены из состава ВКС РФ, а следовательно могут решать задачи в рамках ведения РЭБ в Черном море, в частности, постановки помех противнику. Если же они находятся не в боеготовом состоянии, то почему за два года СВО не были предприняты меры по их модернизации и ремонту?

Боле того, по сообщениями из СМИ, еще осенью 2016-го ВКС России приняли на вооружение три Ил-22ПП “Порубщик”. Эти машины созданы на базе самолета РЭР и РЭБ Ил-20.

Фирменная черта “Порубщика” – способность избирательно воздействовать на сигналы с определенной частотой, не затрагивая другие. Иными словами, самолет глушит чужие сигналы, не перебивая свои. Принцип действия машин такого типа, если говорить упрощенно, – подняться на высоту, просканировать все имеющиеся радиосигналы, выявить частоты, на которых работают передатчики противника, выбрать среди них наиболее важный диапазон и включить аппаратуру постановки помех.

В принципе это то, чего сейчас так не хватает в Черноморском регионе. Примечательно то, что ни разу не было указано в сводках и заявлениях МО РФ об успешном применении данного самолета и его комплексов.

Таким образом, возникает ряд вопросов: кто врет? Есть ли в боеготовом состоянии данные самолеты? Если да, то почему не применяются?

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ил-22
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.06.2023
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
25.02.2022
Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел
31.01.2022
Вожак роя: Минобороны России заказало воздушный штаб для ударных дронов
30.03.2021
Больше не лидеры: США проигрывают радиоэлектронную войну
31.05.2019
Самолеты "Судного дня": Россия обновляет арсенал
20.05.2019
Перехват российских Су-27: британцы возмутились своими ВВС
28.01.2010
Авиационный спецназ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе