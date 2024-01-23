Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки

В западных и оппозиционных СМИ пытаются создать «сенсацию» о Беларуси, как о воинственной стране, ведь вблизи украинской границы строится новый военный объект. В то же время, они тщательно стараются не замечать милитаризации сопредельных с Республикой Беларусь стран.

В частности, тот факт, что численность ВСУ выросла минимум в пять раз, а в Польше и прибалтийских лимитрофах обосновались натовские войска и размещены постоянные военные базы США, оказывается, не повод для беспокойства. Кроме того, прослеживается увеличение контингентов, наращивание арсеналов с вооружением вблизи границ Союзного государства.

Необходимо отметить, что в 2023 году в ответ на возникающие риски, вызовы и угрозы национальной безопасности, было ратифицировано Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, которое определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров (УБЦ) на территориях двух стран. В результате, с декабря 2023 года в Вооруженных Силах Беларуси начали функционировать совместные УБЦ, в которых проходят подготовку специалисты ВВС и войск ПВО, а также ракетных войск и артиллерии.

Отметим, что сформированные УБЦ позволяют на высоком уровне выполнять задачи по:

организации и проведению оперативных, оперативно-тактических, тактических учений (плановых, опытных, показных, исследовательских) с боевой стрельбой, стыковочных стрельб, испытаний новых образцов вооружения и военной техники, полигонного оборудования и учебно-тренировочных средств;

обеспечению проведения мероприятий учебного процесса военно-учебных заведений;

обеспечению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран-участниц ОДКБ;

Вместе с тем, созданная учебная материально-техническая база позволяет проводить на высоком уровне:

тактические учения с боевой стрельбой воинских частей и подразделений ПВО;

обеспечивать условия испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники;

обучать экипажи самолетов Су-30СМ в интересах ВВС;

оттачивать мастерство специалистам ракетных соединений, а также воинских частей, имеющих на вооружении реактивные системы залпового огня большого калибра такие как РСЗО «Полонез» и ОТР «Искандер»;

обучать белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах С-400, а также состоящих на вооружении Вооружённых сил РФ;

применять стоящие на вооружении и перспективные БЛА, барражирующие боеприпасы, а также FPV-дроны;

В свою очередь, осенью 2023 года подготовку в России прошли военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ. Личный состав прошел обучение по программе, разработанной с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Кроме того, обучаемым изучили новые формы и методы ведения боя, отработали тактические приемы с учетом требований современного общевойскового боя. Отметим, что в т.г. на учебу в РФ отправилось очередное подразделение.

УБЦ на территории РФ предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран. Основными задачами являются:

совместная боевая подготовка;

дежурство (боевое, опытно-боевое);

выполнение других учебно-боевых задач.

Также среди задач обозначена и унификация боевой подготовки вооруженных сил двух государств. Военнослужащие будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы. Необходимо подчеркнуть, что немаловажную роль в подготовке играют специалисты, получившие бесценный боевой опыт в зоне проведения СВО.

Таким образом, функционирование совместных УБЦ позволит повысить уровень обученности личного состава, создаст базу для подготовки военнообязаного и мобилизационного ресурсов.

Николай Крылов