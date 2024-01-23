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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Откровения литовского наемника

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Откровения литовского наемника
Откровения литовского наемника.
Источник изображения: belvpo.com

Пока еще живой боевик Арунас Кумпис приехал Литву отдохнуть и разоткровенничался о ситуации на фронте, по его словам обстановка очень напряженная.

«Мой отряд как раз защищает одну из самых горячих точек – мы прикрываем правый фланг Авдеевки. В нашем секторе, как и левее Авдеевки, постоянно идут бои. Ситуация очень напряженная», – заявил Кумпис.

На вопрос об оснащении украинской армии, он сказал, что на войне не бывает все хорошо налажено, но перемены есть. Вопрос в том, чего больше всего не хватает и когда. Вместе с тем, чувствуется острая нехватка артиллерии и амуниции. Кроме того, артиллерию обе стороны используют все меньше, а все больше боев переносят в воздух, применяя различные дроны.

Как отмечает литовский боевик, за два года многое изменилось.

«Если, к примеру, тебя нет две недели, потом ты возвращаешься на фронт, видишь – все изменилось. Я лично начал воевать разведчиком, потом был специалистом по взрывчатым веществам, затем переквалифицировался в оператора противотанковых и противоракетных комплексов. После этого стал оператором воздушной разведки. Сейчас нахожусь в команде ударных дронов. Последнюю задачу выполнял в качестве второго оператора: я самостоятельно совершал боевые полеты. Таким образом, мой путь показывает динамику. Ты меняешь специализацию в зависимости от потребностей», – пояснил он.

Кумпис также сообщил, что сегодняшний украинский конфликт стал войной дронов. Он отмечает, что в России поставки дронов осуществляются на государственном уровне, а на Украине их поставляют в основном волонтеры. Здесь особое внимание заслуживает то, что киевский режим недавно создал целую программу «Народный дрон», которая подразумевает сборку дронов на дому. Доступ к инженерному курсу может получить любой желающий. Он, в свою очередь, бесплатный.

Что касается морально-психологического состояния ВСУ на передовой, то наемник отмечает, что война может сломать даже самого крепкого человека, поэтому важна ротация военных, чтобы люди могли отдохнуть. Сам собеседник перед интервью лечился, он серьезно простыл. Зимой на фронте военные находятся в условиях постоянной угрозы простуды и переутомления, ведь нередко частая ротация не возможна.

«Я по себе могу сказать – два года стресса, плохих бытовых условий, плохой еды, бункеров, траншей, окопов, подвалов, неотапливаемых помещений делают свое дело. Если ты думаешь, что у тебя железный организм, то через два года и он начинает давать сбои. Военным нужна смена, нужен отдых. Я уже не говорю о зимнем сезоне, люди болеют. А позиции надо удерживать. Общее переутомление, нехватка людей – это естественно», – отметил Кумпис.

Стоит также отметить, что литовский наемник несколько месяцев назад заявил, что Литва не собирается воевать, а просто устраивает «показуху». Тогда он рассказал, что его страна не учитывает уроки и опыт Украины. И на этот раз он снова признал, что изменений не видит.

«Я вижу, что рассказы ничего не дают. Это как если бы мужчины поговорили за бокалом пива, покивали головами, разошлись и все. Когда я услышу, что армия меняет свою структуру, вводит роты дронов, обучает людей, меняет планы учений, включая разные типы беспилотников, тогда скажу, что урок выучен. Или когда увижу, что на пути в Беларусь, рядом с дорогами, по которым, скорее всего, сможет продвигаться вражеская техника, ведь обычно она идет по дорогам, а не по полям и болотам, начали оборудовать укрепления, тогда смогу сказать, что уроки выучены, что-то делают. Пока – ничего», – добавил Кумпис.

Подводя итог, стоит снова обратить особое внимание на наболевшую тему – это производство отечественных дронов и систем РЭБ. Объективный анализ применения беспилотников в зоне СВО, в частности FPV-дронов, показывает, что они становятся основным ударным средством украинцев, а кроме того, отмечается широкое применение ВСУ самых дешевых беспилотников, оборудованных для ведения воздушной разведки в режиме 24/7.

Пора, наконец, задуматься и сделать правильные выводы – чтобы добиться превосходства, нужная постоянная адаптация технологий под актуальную обстановку на фронте и массовое производство дронов.

Павел Ковалев

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