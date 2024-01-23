Новый британский танк Challenger 3 будет оснащён усовершенствованной модульной бронёй

Военное ведомство Великобритании уделяет особое внимание повышению уровня защищенности нового основного боевого танка Challenger 3. Это следует из публикаций западной прессы, рассказывающей о недавно подписанном контракте между министерством обороны Соединенного королевства и одной из британских оборонных компаний.

Как стало известно, 18 января 2024 года британская компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) подписала контракт с министерством обороны Великобритании на оснащение танка Challenger 3 новейшей усовершенствованной модульной системой бронирования. Данная разработка появилась в результате сотрудничества Лаборатории оборонной науки и технологий (DSTL) и RBSL.

В военном ведомстве Великобритании ожидают, что ее внедрение позволит повысить выживаемость танка на поле боя. Нет сомнений, что в оценке перспектив использования новой системы бронирования важную роль сыграл анализ применения танков в ходе украинского конфликта. Как известно, несколько танков Challenger были уничтожены российскими войсками.

Новый основной боевой танк Challenger 3 MBT впервые представили на выставке вооружений DSEI в Лондоне в сентябре 2021 года. Модульная система бронирования прошла первоначальные испытания в 2023 году. Далее компания-производитель собирается провести и другие испытания. Отвечающий за программу модернизации бронетехники полковник Уилл Во утверждает, что оснащение танка новой броней очень актуально на фоне текущих глобальных конфликтов.

Западная пресса утверждает, что подписание контракта между компанией и военным ведомством Великобритании позволит не только улучшить сам танк, но и дать новые рабочие места, сохранить и укрепить цепочки поставок. В частности, ожидается, что на предприятиях компании будут созданы 58 новых рабочих мест.

Генерал-майор Даррен Крук, директор по наземному оборудованию британской армии, убежден в том, что контракт позволит и далее развивать практику внедрения решений, позволяющих обеспечивать победу британских танков на поле боя. Эксперты утверждают, что после оснащения модульной системой бронирования танк Challenger 3 может стать одним из самых защищенных и боеспособных танков в мире.

Данный танк представляет шаг вперед по сравнению с предыдущим основным боевым танком британской армии Challenger 3. Одним из новшеств является переход на новую 120-мм гладкоствольную пушку, позволяющий увеличить огневую мощь и использовать более широкий спектр боеприпасов. Кроме того, эксперты подчеркивают, что новый танк будет более мобильным, чем предыдущие версии.