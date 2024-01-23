Запуск первого завода TSMC в Аризоне откладывается минимум на год

Запуск производства 3-нм чипов компанией TSMC в США будет отложен как минимум на год от изначально запланированных сроков. В настоящее время TSMC разрабатывает два завода по контрактному производству чипов в штате Аризона, и стало известно, что оба предприятия начнут массовое производство чипов значительно позже, чем было первоначально задумано.

Напомним, в ноябре 2020 года TSMC объявила о планах строительства 5 нм фабрики в Аризоне стоимостью $10-12 млрд, с вводом объекта в эксплуатацию в 2024 году. В мае 2021 года тайваньская компания заявила , что может развернуть технологию 3 нм вместо 5 нм в те же сроки.

Первый завод начнет выпуск чипов по технологии N4 в следующем году, что на год откладывает изначальные планы. На квартальной отчетной конференции компании TSMC также объявили, что второй завод в Аризоне начнет работу не ранее 2027 или 2028 года, вместо планировавшегося начала массового производства 3-нм продукции в 2026 году.

Председатель совета директоров TSMC, Марк Лю, пояснил, что решения компании вне Тайваня зависят от потребностей клиентов и финансовой поддержки местных властей. Отмечается, что задержка в реализации проекта в США, возможно, стала причиной ухода Лю с поста председателя совета директоров.

Производство чипов. Источник: habr.com

Руководство TSMC также выразило готовность рассмотреть другие технологии, а не только 3-нм, для второго завода в Аризоне в зависимости от финансовой поддержки со стороны американских властей. Финансовый директор TSMC, Уэнделл Хуанг, отметил, что задержка в строительстве первого завода в Аризоне повлияла на временные рамки второго предприятия.

Сейчас проводятся переговоры о субсидировании проекта с американскими властями, и компания взаимодействует с профсоюзами строителей в США. Ранее отмечалось, что нехватка квалифицированных рабочих оказывает негативное воздействие на темпы строительства предприятий TSMC в Аризоне. В результате смещения сроков строительства, предприятия в США могут отстать от тайваньских по литографии к 2028 году.