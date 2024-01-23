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Нужно намного больше заводов по производству чипов для ИИ. Глава OpenAI ищет инвестиции для новых фабрик

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Производство чипов
Производство чипов.
Источник изображения: DALL-E

Это будет целая глобальная сеть

Несмотря на то, что искусственный интеллект в виде ChatGPT, других больших языковых моделей и прочих подобных вариантов на рынке фактически лишь год, уже сейчас дефицит ускорителей для ИИ таков, что очередь у Nvidia растянулась минимум на год. Ситуация явно будет лишь усугубляться, и глава OpenAI хочет решить её радикальным образом.

Как сообщается, Сэм Альтман (Sam Altman) сейчас занимается поисками инвесторов, которые бы согласились вложить миллиарды долларов в постройку новых заводов по производству чипов для ИИ. Речь идёт именно о целой глобальной сети заводов, а не какой-то одной новой фабрике. 

Altman уже провёл переговоры с рядом крупных игроков рынка, включая SoftBank и группу компаний G42 из ОАЭ. 

Переговоры находятся на ранней стадии, поэтому особых подробностей пока нет. Но учитывая, что те же Intel, Samsung или TSMC порой вкладывают в постройку одного нового завода более 10 млрд долларов, проект Альтмана явно требует просто колоссальных инвестиций. 

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