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Техкульт

В Нидерландах разработали дрона-разведчика в виде крупной хищной птицы

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Беспилотник Evolution Eagle

Будучи активными участниками вооруженных конфликтов, БПЛА стали наиболее приоритетными целями для ПВО воюющих сторон. Один из вариантов сократить потери беспилотников — сделать их малозаметными.

Компания Guard From Above (Нидерланды) в свое время обрела известность тем, что занималась тренировкой хищных птиц для борьбы с вражескими дронами. Необычным продолжением данной темы стал разработанный ее специалистами беспилотник Evolution Eagle, формой, размером и движениями напоминающий настоящего орла. В отличие от некоторых дронов-птиц он передвигается не за счет взмаха крыльев, а с помощью расположенных в передней части крыльев двигателей. За управление отвечают закрылки в задней части крыльев и хвост.

Беспилотник Evolution Eagle

Беспилотник Evolution Eagle

Беспилотник Evolution Eagle


Все это, как настоящему орлу, одновременно не мешает ему использовать в полете восходящие потоки и даже позволяет некоторое время лететь с отключенными двигателями, экономя заряд аккумулятора и не создавая лишнего шума. Evolution Eagle управляется с земли оператором в режиме реального времени благодаря встроенной FPV-камере. В задней части дрона находится отсек, где можно по необходимости разместить тепловизионную или картографическую камеру или систему противодействия БПЛА. В «наземном» положении дрон разбирается и упаковывается в специальный чехол. В боевое положение беспилотник приводится за три минуты, после чего запускается вручную.

Александр Агеев


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Оригинал публикации
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Страны
Нидерланды
Проекты
БПЛА
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