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Техкульт

Криоводород увеличит дальность полета самолетов на 40%

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Самолет ZeroAvia

Компания ZeroAvia совместно со стартапом Verne приступила к разработке технологии применения криоводорода в авиационных двигателях. В прошлом году Verne совместно с Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса удалось получить криовещество, которое содержит на 27 % больше водорода в том же объеме, который занимает обычный сжиженный водород. Теперь они надеются использовать этот фактор для создания топлива с большей удельной емкостью энергии для развития идеи декарбонизации авиации. Также криоводород позволит увеличить дальность полета на 40 %.

Криоводород, он же CcH2, был создан Сальвадором Асевесом из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса 25 лет назад. После разными структурами были разработаны экспериментальные силовые установки, работающие на этом веществе. Считается, что криоводород может использоваться как топливо с запасом энергии на уровне 3000 Вт⋅ч/кг, но при его сжигании не создаются выбросы в атмосферу. Для получения криоводорода его нужно дополнительно сжать во время охлаждения, но точные параметры процесса как раз и являются предметом исследований. Вещество в таком состоянии стабилизируется, оно не склонно к выкипанию, создает меньшие нагрузки на емкости для хранения, поэтому можно существенно сэкономить на оборудовании для его транспортировки и перекачки. Однако все это только в теории, рентабельность технологии еще предстоить изучить при ее системном применении и больших масштабах эксплуатации.

Система хранения криоводорода

Александр Мартыненко

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Сальвадор
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