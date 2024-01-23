Андроиды Figure приступают к работе на заводе BMW

Роботы Figure

Компании BMW и Figure заключили коммерческое соглашение, предусматривающее работу роботов-гуманоидов на заводе автопроизводителя в Южной Каролине. Ожидается, что это будут реальные помощники, способные заменить людей на трудоемких процессах.

Гендиректор Figure Бретт Эдкок заявил, что совместно с партнерами уже определил, чем конкретно будут заниматься андроиды. Предполагается, что они будут работать в кузовном цеху с листовым железом. Кроме того, части из них найдется место в отделе внутренней логистики. Эта сделка станет первой или одной из первых, где будут фигурировать не испытания роботов, а именно их коммерческое использование.

Автопроизводители и, в том числе BMW, имеют значительный опты использования промышленных роботов. Поэтому интегрировать андроидов в уже существующие процессы здесь проще, чем на других производствах. Кроме того, руководство автобренда в Германии полностью поддерживает инициативу и считает ее весьма перспективной. На первых порах будет задействована небольшая партия роботов, но по мере получения опыта их число на заводе будет увеличиваться. Эдкок пообещал информировать мир о том, как развивается сотрудничество. В Сеть будут регулярно выкладываться видео, показывающие освоение роботами Figure новых навыков. Сам Эдкок считает, что внедрение роботов не будет простым — от них необходимо добиться такой же гибкости и мобильности, как от сотрудников-людей. На этом пути неизбежны ошибки и разочарования, но это не остановит прогресс и массовую роботизацию индустрии.

Александр Козырев