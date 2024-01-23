Плацдарм не удержать: какие ошибки ВСУ допустили в Крынках

FT: боец ВСУ признал невозможность удержания плацдарма на левом берегу Днепра

Украинские войска, обороняющиеся в районе села Крынки, испытывают нехватку тяжелого вооружения и несут большие безвозвратные потери. Военнослужащий ВСУ рассказал Financial Times, что Украине не удастся удерживать этот участок долго. Какие ошибки совершили ВСУ в Крынках и каковы перспективы этого украинского плацдарма на левом берегу Днепра, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Солдат ВСУ, проходящий службу в одном из разведывательных подразделений, в интервью FT назвал ситуацию на восточном берегу Днепра плачевной для украинской армии. По его словам, окопы и ходы сообщения на плацдарме отрыты в болотистой местности, поэтому неглубоки и быстро заполняются грунтовыми водами.

Боеприпасы, горючее и продовольствие ВСУ приходится переправлять через реку Днепр на катерах и надувных лодках, которые находятся под непрерывным огневым воздействием российских войск. Далеко не все доходит до левого берега. По этим причинам бойцы на плацдарме испытывают нехватку решительно всего, а из тяжелого вооружения располагают разве что гранатометами.

В разговоре с FT боец ВСУ Ваня выразил сомнение, что плацдарм на левом берегу Днепра украинским подразделениям удастся удержать в течение ближайшего времени. В противном случае, по его мнению, наиболее боеспособным подразделениям ВСУ будут нанесены тяжелые и невосполнимые потери.

Что ВСУ сделали не так?

Надо прямо сказать, что действия Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в районе Крынок несколько расходятся с классическими представлениями о военном искусстве.

Форсирование широкой водной преграды с прорывом обороны без превосходства в воздухе, эффективного зенитного ракетного прикрытия и наличия достаточного количества переправочных средств, нескольких боевых и транспортно-боевых полков армейской авиации, по большому счету, с самого начала можно считать авантюрой. Подобная операция должна осуществляться достаточно крупными силами, а действия ВСУ в этом случае должны быть внезапными и стремительными.

Но если нет внезапности и стремительности в действиях, если само форсирование осуществляется мелкими подразделениями и фактически только на подручных средствах, то противник (в данном случае ВС РФ), точно определив участок форсирования и возможное направление дальнейшего развития успеха, начинает подтягивать в этот район общевойсковые резервы, подвижные отряды заграждения, усиливает группировки артиллерии и авиации, усиленно занимается фортификационным оборудованием полос обороны.

То есть с каждым часом вероятность успеха при форсировании водной преграды с прорывом обороны становится все призрачнее. А о какой внезапности со стороны ВСУ можно говорить, если боевые действия в районе Крынок продолжаются уже в течение трех месяцев?

Согласно классике форсирования водных преград (и дальнейшего продвижения войск на противоположном берегу), вначале оно осуществляется на штатных боевых машинах пехоты (бронетранспортерах). Для переправы танковых подразделений и самоходной артиллерии организуются паромные переправы на гусеничных самоходных паромах и ПТС (плавающих транспортерах средних) или с помощью понтонно-мостовых полков (бригад). Затем наводятся мостовые переправы.

По мере увеличения потока войск количество переправ должно только возрастать, достигая максимального значения во время переправы войск (сил) второго эшелона.

А у ВСУ в этом плане все как-то через одно место, и практически все действия войск осуществляются с нарушением существующих хрестоматийных форм и способов форсирования водных преград и дальнейшего развития успеха.

По этим причинам какой-либо успех (да тем более еще оперативного значения) для украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения весьма и весьма маловероятен.

Ситуация гипотетически могла бы измениться с передачей ВСУ значительного количества многофункциональных истребителей, средств ПВО, ударных и транспортных вертолетов, переправочных средств. Но если это когда-либо и произойдет, то весьма нескоро. К тому времени от плацдарма в районе Крынок могут остаться разве что воспоминания. Так что с мнением украинского бойца, озвученным в The Financial Times, о бесперспективности продолжения боевых действий ВСУ на левом берегу Днепра, следует согласиться.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок