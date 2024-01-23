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В США оценили применение дронов ВС России

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские военные используют комбинацию из разведывательных беспилотников и дронов камикадзе для уничтожения любых видов вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Применение беспилотников Вооруженными силами (ВС) России оценил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в материале для американского издания Foreign Affairs.

«Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всего — от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков», — пишет экс-глава компании.

Также он отметил, что Россия превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские системы РЭБ позволяют глушить и подменять сигналы управления, нарушая связь между дроном и его оператором.

Ранее в январе военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские военные применяют средства РЭБ, которые могут подавлять беспилотники на расстоянии нескольких десятков километров или ближе.

В том же месяце издание Business Insider писало, что из-за воздействия российских систем РЭБ беспилотники гражданского назначения, которые применяют ВСУ, становятся непригодными для использования.

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