Войти
Военное обозрение

В WSJ пророчат Украине экономический коллапс, как в Венесуэле

289
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные союзники Киева испытывают трудности с отправкой очередного транша финансовой помощи для поддержания экономики Украины наплаву. В США и ЕС никак не могут прийти к консенсусу касательно дальнейшей поддержки своих прокси.

В свою очередь, несмотря на заявления западных политиков о том, что обещанные средства в конечном счете будут переданы, время играет не пользу киевских властей. О том, что ждет Украину в том случае, если США и ЕС прекратят поддержку Киева или долгое время будут тянуть с ее согласованием, рассказали эксперты из The Wall Street Journal.

В опубликованной недавно статье говорится, что дефицит украинского бюджета в этом году составляет 40 млрд. долларов. 30 из них должны были быть покрыты средствами, переданными западными партнерами. Однако здесь у киевских властей возникли серьезные трудности.

Как пишет WSJ, деньги у Украины закончатся через несколько месяцев. При этом без помощи от США и ЕС властям страны придется принимать весьма непопулярные меры, задерживая выплаты зарплат и пенсий, а также занимая средства у своих банков.

Однако данные методы позволят выиграть лишь несколько месяцев. Если помощь так и не придет, то по мнению экспертов, Киев, возможно, будет вынужден включить печатный станок. В итоге, вместо спасения экономики украинские власти устроят ей коллапс, как в Венесуэле.

Напомним, что в 2018 году инфляция в данной стране, согласно оценкам парламентского комитета по финансам, составила 1 700 000 %

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
01.06.2022
Как относятся к России во всем мире? Не так, как хотелось бы Западу
18.01.2021
Дальневосточные угрозы
10.02.2020
Al Mayadeen (Ливан): войны новых поколений. Зачем?
02.08.2019
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
13.06.2018
Оружие на любой вкус
27.06.2017
Частные армии желают узакониться
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе