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Западные союзники Киева испытывают трудности с отправкой очередного транша финансовой помощи для поддержания экономики Украины наплаву. В США и ЕС никак не могут прийти к консенсусу касательно дальнейшей поддержки своих прокси.

В свою очередь, несмотря на заявления западных политиков о том, что обещанные средства в конечном счете будут переданы, время играет не пользу киевских властей. О том, что ждет Украину в том случае, если США и ЕС прекратят поддержку Киева или долгое время будут тянуть с ее согласованием, рассказали эксперты из The Wall Street Journal.

В опубликованной недавно статье говорится, что дефицит украинского бюджета в этом году составляет 40 млрд. долларов. 30 из них должны были быть покрыты средствами, переданными западными партнерами. Однако здесь у киевских властей возникли серьезные трудности.

Как пишет WSJ, деньги у Украины закончатся через несколько месяцев. При этом без помощи от США и ЕС властям страны придется принимать весьма непопулярные меры, задерживая выплаты зарплат и пенсий, а также занимая средства у своих банков.

Однако данные методы позволят выиграть лишь несколько месяцев. Если помощь так и не придет, то по мнению экспертов, Киев, возможно, будет вынужден включить печатный станок. В итоге, вместо спасения экономики украинские власти устроят ей коллапс, как в Венесуэле.

Напомним, что в 2018 году инфляция в данной стране, согласно оценкам парламентского комитета по финансам, составила 1 700 000 %