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Военное обозрение

Власти ФРГ обсуждают возможность принятия на службу в армию лиц без немецкого гражданства

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Источник изображения: topwar.ru

Власти ФРГ в последнее время все активнее пытаются привести армию страны в боеспособное состояние.

Напомним, что Кристина Ламбрехт, еще будучи главой Минобороны Германии, сделала сенсационное заявление о том, что бундесвер не способен защитить страну в случае нападения. С того времени правительство Шольца регулярно заявляет о планах модернизации армии ФРГ. При этом речь идет не только о вооружении, но и о численности.

Так, ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ планирует довести численность бундесвера с нынешних 181 600 человек до 203 тысяч. Озвучивалась даже возможность возврата к службе по призыву.

Впрочем, вероятно, чтобы не вызвать негативной реакции в обществе, немецкие власти решили не прибегать к крайним мерам, вводя всеобщую воинскую обязанность, а попытаться доукомплектовать армию иностранцами.

Как пишет немецкая пресса со ссылкой на заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, в правительстве обсуждается возможность приема на службу в армию людей без немецкого гражданства.

Сообщается, что инициативу министра обороны поддержала глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Чиновница добавила, что иностранные военнослужащие, вступившие в ряды бундесвера, в будущем за свою службу могли бы получить немецкое гражданство.

Что характерно, идею Писториуса поддержала и оппозиция. Эксперт по вопросам обороны ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль назвал данную инициативу «правильной в принципе».

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Германия
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