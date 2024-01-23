Российские средства РЭБ отбросили украинцев в эпоху шпаг и мушкетов (Polityka, Польша)

Polityka: российские средства радиоэлектронной борьбы парализуют ВСУ

Русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, пишет Polityka. Средства РЭБ мешают управлять беспилотниками, сбивают с толку GPS, блокируют радиосвязь, ослепляют радары. Это отбрасывает украинцев в эпоху мушкетов и шпаг.

Не все это понимают, однако радиоэлектронная борьба имеет сегодня огромное значение на поле боя. Она способна буквально парализовать действия противника. Многие системы вооружения, без которых невозможно продвижение на фронте, в результате воздействия средств РЭБ просто перестают работать.

В селе Клинцы Брянской области России, недалеко от белорусско-украинской границы на топливной базе полыхают четыре огромных резервуара. Сообщается, что они были поражены новыми украинскими беспилотниками большой дальности. Это еще один пример ударов по российской инфраструктуре, что хотя и важно с точки зрения военных действий, но вместе с тем имеет символическое значение, поскольку функционирование российского государства такие удары не парализуют.

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что Россия не изменила цели войны: это денацификация (читай: смена власти на более подходящую для Кремля) и демилитаризация. При этом он потребовал, чтобы НАТО не приглашало в свои ряды ни одного нового государства. Речь идет о Молдове, Украине и Грузии. Министр не сказал этого прямо, но известно, что он не хочет, чтобы Альянс становился на путь их подстрекательства. Интересно, что он также обвинил Запад в отсутствии мирных переговоров, хотя это Россия не желает разговаривать. Разве что Кремль ожидает признания поражения Украины. Но что бы это дало Западу? Якобы мир. То есть вопрос ставится так: сдавайтесь, и конфликт закончится. Уточним: закончится этот конкретный конфликт, потому в случае краха Украины нас неизбежно ждет очередной.

Любопытно, какие государства Лавров считал дружественными России: это Иран, Катар, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, которая является членом НАТО, и конечно же Китай. Министр заявил, что никогда еще у Москвы не было таких хороших отношений с Пекином.

При этом, по словам заместителя начальника украинской военной разведки ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого русские начинают создавать более совершенное вооружение. Примером таких инноваций (по нашей оценке – даже в мировом масштабе) является новая версия управляемой крылатой ракеты Х-101, запускаемой со стратегических бомбардировщиков для поражения объектов в глубине обороны противника. Эти ракеты оснащены, в частности, системой активного электронного подавления и генераторами инфракрасных помех, что очень затрудняет борьбу с ними.

Франция возглавила "артиллерийскую коалицию"

Одной из главных проблем Вооруженных сил Украины является нехватка артиллерийских боеприпасов. Ответ ВСУ на десятки тысяч выпущенных россиянами ракет примерно в пять раз слабее –так считает министр обороны Рустем Умеров. Украина предпринимает попытки наладить собственное производство, но пока в основном полагается на поставки. Проблемы в этой области пытается решить Франция, которая возглавила "артиллерийскую коалицию", пытаясь обеспечить Киеву не только достаточным количеством боеприпасов, но и самоходными орудиями "Цезарь" калибра 155 мм на колесном шасси.

Франция намерена профинансировать покупку 12 орудий этого типа и построить еще 60, но при условии, что союзные страны ей за это заплатят. Если переговоры пройдут успешно, Украина получит комплекс для оснащения полевой артиллерийской бригады или трех дивизионов.

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Армии без GPS не обойтись

Появляются сообщения о нарушении работы системы спутниковой навигации GPS в Северной и Восточной Польше, в Варшаве, а иногда даже в Лодзи. GPS используется очень широко. Помехи, особенно вводящие в заблуждение, когда мы не знаем, что данные системы фальсифицированы, могут быть опасны для пассажирских самолетов или морских судов. В обоих случаях нельзя использовать только GPS. Если местоположение, вычисленное по сигналу GPS, начинает "расходиться" с положением самолета, рассчитанным инерционной навигационной системой, корректируемой доплеровским измерителем скорости и углом дрейфа, это должно вызвать беспокойство летчиков.

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К сожалению, мы иногда слишком полагаемся на GPS, потому что эта система проста в использовании и невероятно точна. Но если на гражданке можно обойтись и без нее, то в армии это вряд ли получится.

GPS используют, например, перемещающиеся военные подразделения для определения своего положения (показания системы они могут корректировать с помощью ориентации на местности), артиллеристы для установки орудия при выходе на огневые позиции, легкие беспилотные летательные аппараты, для которых это часто единственная навигационная система, не считая ориентации на местности оператора, просматривающего изображение с камеры, различные другие виды вооружения. При плохо работающей системе GPS не смогут поражать цели артиллерийские снаряды и крылатые ракеты, авиационные бомбы и БПЛА, в том числе дроны-камикадзе. Значительная часть военной машины без GPS будет просто парализована.

Что такое радиоэлектронное подавление?

В армии радиоэлектронное подавление применяется для нарушения работы четырех видов оборудования: систем радио-, радиопроводной и спутниковой связи; радиолокационных станций, предназначенных для локализации местонахождения противника, наблюдения за воздушным, морским, наземным пространством, управления огнем самолетов и зенитных ракетных комплексов, выявления контрбатарейных радаров для локализации вражеских орудий и др.; навигационных систем (причем речь идет не только о GPS, но и о других радиосистемах воздушной, морской и наземной навигации); и, наконец, специальных систем, например, создающих помехи, вызывающие преждевременные взрывы радиоуправляемых мин, самодельных боеприпасов или бесконтактных взрывателей).

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Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем, из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг. А самое неприятное то, что русские, по-видимому, тестируют свои средства РЭБ на системах НАТО, чтобы оптимизировать свою технику для работы в условиях будущего и, по-видимому, неизбежного противостояния.

Авторы: Михал Фишер (Michał Fiszer), Яцек Фишер (Jacek Fiszer)