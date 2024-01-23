"Украина, отдай земли!" Американцы согласны с советом Фицо Киеву (Breitbart, США)

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Украину отказаться от претензий на восточные территории ради прекращения конфликта. Читатели портала Breitbart согласны с такой позицией. Они называют ее единственным оставшимся гуманитарным решением для Киева.

Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в рамках мирного соглашения, заявил в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В преддверии запланированной в среду встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем назначенный недавно премьер-министром Словакии левый словацкий лидер-популист взъерошил перья перед Киевом, заявив, что любое мирное решение, вероятно, потребует некоторых территориальных уступок России со стороны Украины.

"Должен быть какой-то компромисс. И чего украинцы ждут? Что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – цитирует Фицо словацкое новостное издание Aktuality.

Это прямо противоречит требованиям президента Зеленского о том, чтобы Россия ушла со всех занятых ею украинских территорий еще до начала переговоров, что должно привести к восстановлению границ Украины 1991 года, которые включают не только потерянные ею территории Донбасса, но и Крымский полуостров, контролируемый Москвой с момента его присоединения в 2014 году.

Россия, со своей стороны, утверждает, что рассматриваемые территории были "освобождены", поскольку на них проживает большое количество этнических русских, которые, как утверждает Кремль, столкнулись с дискриминацией со стороны нынешнего украинского правительства в Киеве.

Словацкий лидер, который был избран в прошлом году, также подтвердил свои планы блокировать любые попытки включить Украину в возглавляемый Америкой военный альянс НАТО. Будучи главой государства-члена НАТО и ЕС, Фицо обладает правом вето на принятие Украины в любой из этих институтов.

"Я скажу ему [Зеленскому], что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето, – сказал он о запланированной встрече с премьер-министром Украины Шмыгалем. – Это членство Украины будет просто основой для Третьей мировой войны, и ничего больше".

"Украина не является независимой и суверенной страной", — добавил Фицо, заявив, что Киев действует "под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов".

Премьер-популист далее заявил, что правительство Словакии не предоставит Киеву никакого оружия, заявив, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран в мире".

Автор: Курт Зиндулка (Kurt Zindulka)

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Комментарии читателейBreitbart

Hotep – Cat Ruler of Egypt

Это единственное оставшееся гуманитарное решение. Украина – это не единая, большая и счастливая страна. На данный момент это две или более страны. Если они воссоединятся под руководством Киева, восточные регионы продолжат подвергаться нападениям и угнетению. Пора с этим покончить. Украина, отдай одну пятую страны, которая тебя все равно не хочет!

turtle

"Украина – это не единая, большая и счастливая страна". Нет, на данный момент она таковой не является. А еще в этом украинском конфликте потеряны жизни сотен тысяч человек.

politicallyincorrectbuddhist

"Украина должна уступить территорию России" = Украина должна принять уже существующую реальность!

ogcstd7

Украинцы жестоко обращались с этническими русскими в двух восточных регионах. Россия, наконец, сделала то, что сделал бы любой другой на ее месте. Но с помощью Запада Украина была разрушена, ее население уничтожено. И теперь она представляет собой разрушенную страну. Россия не стремится к войне с Западом.

Eileen Mother of Leopard Cats

Еще 28 человек погибло вчера в Донецке.

Iam

Украинцы заслуживают мира больше, чем коррумпированного Зеленского. Прекращение помощи США положит конец конфликту и бессмысленным смертям, страданиям и разрушениям. Избрание Трампа положит конец помощи США. Человечество будет радоваться.

Quiet Eagle

Этот словацкий лидер прав: Украина, особенно под руководством такого военачальника, как Зеленский, не имеет никаких шансов победить Россию.

turtle

У украинцев никогда не было шанса победить Россию. У них кончаются люди и оружие. Между тем, ВВП России вырос, а также укрепились ее союзы с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей. Транснациональное правительство играет в опасные игры….

Jake Wherry

Транснациональное правительство уже сыграло и проиграло. Ну что, теперь они поставят на карту десятки миллионов жизней человечества, чтобы добиться своих безумных целей?

Jake Wherry

Восточная Украина, включая Харьков, – это русская земля, она никогда не была и никогда не будет частью Украины. Китай не является воинственной страной, он построил свою Великую стену, чтобы не пускать иностранцев, и будет рад снабжению ресурсами со стороны России. Китайцы также строят капитализм лучше, чем Вашингтон.

Chompin athabit

А кто нарушил Минские соглашения и предал их. Разве первым это сделал Путин?

Phaeton

Какие-то дебилы из киевского режима требуют границы 1991 года? Что ж, границы по состоянию на 1 января 1991 года звучат вполне приемлемо. Для географически тупых: они означают полное отсутствие такого государства, как Украина.

Cleisthenes

Байден – чудотворец. Всего несколько лет назад было невозможно поверить, что Россия, Иран и Китай станут военными союзниками. БРИКС в настоящее время является крупнейшим антизападным альянсом за всю историю – 46% населения мира. Санкционный доллар исчез, нефтедоллар заканчивается, поскольку Саудовская Аравия присоединяется к БРИКС. Шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия, враждующие друг с другом в течение тысячи лет, теперь являются союзниками по Исламскому сотрудничеству и БРИКС. Иран и Северная Корея обладают современными военными беспилотникам и ракетными технологиям, которые передаются ХАМАС. Иран утроил обогащение урана.

Ресурсы, которые раньше направлялись в Европу, теперь идут на построение коммунистического Китая, G7 имеет нулевой рост. Тайвань находится под прицелом Китая, Россия не представляет опасности для Китая. Си говорит Байдену в лицо, что Китай вернет Тайвань. Изоляция Северной Кореи закончена, Ким Чен Ын открыто клянется иметь больше ядерного оружия. НАТО ведет катастрофический прокси-конфликт, Украина представляет собой гуманитарную и экологическую руину.

В США не хватает оружия. Набор в армию США падает даже при снижении стандартов. Наркотики, открытые границы убивают более 100 000 американцев в год, преступность продолжает врываться в демократические города. Показательные процессы в сталинском стиле, инфляция подавляют семьи рабочих и среднего класса. Наш стратегический нефтяной резерв истощен, ООП и ХАМАС, финансируемые Обамой-Соросом-Байденом, нападают на Израиль. Мир заново поляризован, и гонка вооружений 2.0 находится в самом разгаре.

Левые из худшего поколения дали нам самого худшего президента в истории. А в шоу воукизма у "Чудо-Джо" есть еще один год впереди.

Keith

Россия предлагала мирное соглашение в обмен на нейтралитет Украины на переговорах в апреле прошлого года. Россия дважды предлагала мир, но Зеленский отказался.

burkemurphy

Американцы не хотят финансировать конфликт на Украине и Зеленского. Американцы хотят, чтобы Зеленский вел переговоры. Зеленский никогда не сможет победить Россию. Это как Мексика против США. Это не наша проблема, и точка!

Bob Ryan

Я говорил об этом больше года назад. Наши деньги на социальное пособие Украине иссякнут, и обе стороны так или иначе сядут за стол переговоров. России отдадут два региона, на которые она изначально претендовала, с пониманием, что русские покинут Украину. Остальную часть Украины они оставят в покое.

Бедному Зеленскому придется продать свою новую яхту, чтобы сохранить свой особняк, а Джо Байден больше не будет получать свои 10% с Украины. Но тяжелые времена требуют жестких мер, поэтому Джо и остальным Байденам в его криминальном клане придется поискать другие ресурсы в своем "портфеле", чтобы компенсировать потерянный доход. Может быть, попробовать Иран… снова.

Phaeton

Россия спокойно возьмет Киев, когда у него кончатся люди и военная техника.

Eileen Mother of Leopard Cats

Ваши слова не слишком умны. Украина становится все дальше от того, чтобы взять обратно Крым и четыре новые области.

demetrius

Путину нужен достойный выход из конфликта. А Зеленскому необходимо спасти то, что осталось от его раздираемой конфликтом страны, и осознать, что мировое сочувствие и источники фондов его обогащения исчерпали себя.

К сожалению, предатель Байден, Конгресс и военно-промышленный комплекс хотят продолжить эту античеловеческую смертельную спираль, чтобы продолжать набивать свои карманы и пытаться получить больше власти, в то время как другие истекают кровью. Покончите с этим сейчас, прежде чем это сделает Трамп, что приведет к тому, что его номинируют на Нобелевскую премию во второй раз.

CrossPeenHammer

Украина проигрывает, и все прекрасно видят, как сильно Украина проигрывает. И это хорошо! Пусть на Украине умрет эта глобалистская корпоративистская империя!