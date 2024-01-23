Трамп снова пообещал построить над Америкой «ультрасовременную» систему ПРО «Железный купол»

Дональд Трамп во время выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Хэмпшир, 23 октября 2023 года.

Кандидат в президенты США, ранее уже занимавший такую должность, снова пообещал построить над Америкой «ультрасовременную» систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Это произойдет, если он победит на предстоящих президентских выборах.

Такое заявление Трамп сделал вчера в ходе своего выступления на митинге в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир.

Мы построим «Железный купол» над нашей страной, ультрасовременный щит противоракетной обороны, и все это по последнему слову техники

- заявил претендент на высший пост в США.

Трамп призвал собравшихся добиться его победы на кокусах, которые пройдут в Нью-Гэмпшире во вторник. По словам кандидата, для этого им нужно проявить активность, подключив всех своих соседей и родственников.

Идея строительства «Железного купола» над США неоднократно высказывалась им и ранее. К примеру, в этом же штате в октябре прошлого года на митинге он говорил о создании в Америке системы противоракетной обороны, способной защитить страну от китайских, российских или иранских ракет, по типу израильского «Железного купола». Тогда же он пожаловался собравшимся сторонникам на преследования со стороны федеральных прокуроров и даже сравнил себя с Нельсоном Манделой – известным южноафриканским правозащитником, преследуемым властями и ставшим впоследствии президентом ЮАР.

Идею «Железного купола» Трамп продвигал и в других американских штатах. Так, во Флориде в ноябре прошлого года он заявил, что оборонная промышленность США вполне способна справиться с данной задачей.

У нас самые лучшие технологии в мире, и мы построим купол вокруг страны, и мы спасем себя от какого-нибудь маньяка, который захочет начать стрелять по нам

- сказал тогда политик.