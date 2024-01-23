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ЦАМТО

КНДР увеличит расходы на оборону в 2024 ф.г.

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Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: AP Photo/Jon Chol Jin

ЦАМТО, 22 января. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) намерена увеличить расходы на оборону в 2024 ф.г. до 15,9% от общего госбюджета, что лишь незначительно превысит в номинальном выражении показатели 2023 года.

Об этом сообщает издание Janes.com (в разделе Janes Defence Budgets) со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) от 16 января.

В репортаже ЦТАК со ссылкой на выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына в ходе 10-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва в Пхеньяне сообщается, что предлагаемый оборонный бюджет соответствует пятилетнему плану Пхеньяна по развитию "оборонной науки и систем вооружения". Данный план, объявленный в январе 2021 года, ориентирован на развитие военного потенциала, включая НИОКР по межконтинентальным баллистическим ракетам, твердотопливным баллистическим ракетам, боеголовкам для гиперзвуковых ракет, атомным подводным лодкам и разведывательным спутникам (прим.ЦАМТО: успехи в развитии всех данных программ на данный момент уже продемонстрированы в практической плоскости).

По оценкам Janes Defence Budgets, в 2023 году оборонный бюджет Северной Кореи составил около 1,47 млрд. долл., а новые ассигнования на оборону в 2024 году представляют собой лишь небольшое увеличение.

По мнению ЦАМТО, учитывая отчеты последних лет с совещаний северокорейского лидера из доступных в открытом доступе видеорепортажей, цифра по оборонному бюджету КНДР изданием Janes Defence Budgets существенно занижена.

Исходя из имеющихся данных, уровень развития северокорейской экономики в целом не ниже усредненного показателя стран на постсоветском пространстве. Таким образом, можно оценить минимальный уровень валового внутреннего продукта (ВВП) КНДР примерно в 4 тыс. долл. на душу населения или номинально около 105 млрд. долл. в целом на республику при численности населения в 26 млн. 173 тыс. чел. (по состоянию на конец 2023 года). Следует отметить, что даже такая "примитивная" оценка ЦАМТО по ВВП КНДР представляется сильно заниженной.

Очевидно, что в отсутствии официальных данных по курсу национальной валюты, оценка уровня экономического развития КНДР является субъективной. Однако из репортажей телевидения КНДР можно сделать вывод о высоком уровне достигнутых в стране технологий, следствием чего является достаточно высокий уровень ВВП.

Оценочно, в большинстве экономик мира государственный бюджет варьируется в пределах от 20 до 40 проц. ВВП (прим.ЦАМТО: в некоторых странах Европы и выше). Таким образом, если взять в расчет минимальный госбюджет КНДР в 20% от ВВП (то есть около 21 млрд. долл.), тогда номинальные оборонные расходы (15,9% от госбюджета) составят 3,34 млрд. долл., а учитывая реальную социалистический уклад экономики этого государства – госбюджет может составить 40% ВВП, а оборонные расходы 6,7 млрд. долл.

Таким образом, по мнению ЦАМТО, возможности КНДР в оборонной сфере изданием Janes Defence Budgets значительно занижены.

Реальных цифр никто на данный момент не знает. Однако очевидно, что приведенные западными экспертами цифры явно занижают оборонные расходы КНДР, возможно, в разы, если не на порядок.

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КНДР
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Ким Чен Ын
Проекты
ГЗЛА
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