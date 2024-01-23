Войти
ЦАМТО

Rheinmetall поставит ВС Германии 30-мм боеприпасы для БМП "Пума"

251
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

ЦАМТО, 22 января. Компания Rheinmetall 17 января объявила о заключении с командованием ВС Германии контракта на производство и поставку боеприпасов среднего калибра для боевой машины пехоты "Пума".

Твердый заказ включает поставку нескольких сотен тысяч боеприпасов DM21 калибра 30 мм х173. Стоимость заказа превышает 350 млн. евро, включая налог на добавленную стоимость. Поставки боеприпасов должны начаться после демонстрации боевых возможностей в этом году и продолжатся до 2027 года.

Бюджетный комитет парламента Германии 30 ноября 2022 года одобрил серийное производство 30-мм боеприпасов среднего калибра. В декабре 2022 года был заключен рамочный контракт на поставку боеприпасов среднего калибра для боевой машины пехоты "Пума" на сумму до 576 млн. евро. Предполагалось, что позднее будут размещены твердые заказы в рамках рамочного соглашения. Первый из них был заключен в конце 2022 года. В середине 2023 года был размещен заказ на поставку дополнительной партии.

Боевая машина пехоты "Пума" вооружена автоматической пушкой MK30-2/ABM, специально разработанной Rheinmetall для стрельбы боеприпасами воздушного подрыва. Сочетая высокую скорострельность с высокотехнологичными боеприпасами, MK30-2/ABM представляет собой надежную систему вооружения, обеспечивающую поражение наземных, воздушных и морских целей.

Rheinmetall является важным поставщиком боеприпасов для боевых машин пехоты "Пума" ВС Германии. Группа производит и поставляет два основных типа боеприпасов калибра 30 мм х173: воздушного подрыва DM21 и бронебойные DM33 , а также учебные боеприпасы DM58. Как заявляет производитель, разработанные и сертифицированные в соответствии с новейшими стандартами боеприпасы надежны, обладают высокой проникающей способности и точностью.

Боеприпас с программируемым взрывателем DM21 (Kinetic Energy Time Fuse) позволяет БМП "Пума" поражать небронированные и легкобронированные цели. DM33 относится к новому поколению трассирующих бронебойных оперенных подкалиберных боеприпасов (APFSDS-T). Его сердечник пробивает современную броню даже при очень малых углах попадания на больших дальностях. Благодаря двум типам боеприпасов "Пума" может бороться с широким спектром бронированных, небронированных и легкобронированных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.02.2023
Греция закупит боевые машины пехоты KF41 Lynx
06.06.2022
Украина приобретает польские 155-мм самоходные гаубицы Krab
13.04.2020
Модернизация Войска Польского – починить что осталось
06.08.2014
Центр боевой подготовки в Мулино готов на 95 проц.
03.06.2014
Германия достроит межвидовой окружной учебный центр в поселке Мулино, несмотря на санкции
21.03.2014
Правительство ФРГ приостанавливает сотрудничество между оборонным концерном "Рейнметалл" и российской армией
04.12.2013
Танкисты западного округа пройдут обучение на цифровом полигоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе