Rheinmetall поставит ВС Германии 30-мм боеприпасы для БМП "Пума"

ЦАМТО, 22 января. Компания Rheinmetall 17 января объявила о заключении с командованием ВС Германии контракта на производство и поставку боеприпасов среднего калибра для боевой машины пехоты "Пума".

Твердый заказ включает поставку нескольких сотен тысяч боеприпасов DM21 калибра 30 мм х173. Стоимость заказа превышает 350 млн. евро, включая налог на добавленную стоимость. Поставки боеприпасов должны начаться после демонстрации боевых возможностей в этом году и продолжатся до 2027 года.

Бюджетный комитет парламента Германии 30 ноября 2022 года одобрил серийное производство 30-мм боеприпасов среднего калибра. В декабре 2022 года был заключен рамочный контракт на поставку боеприпасов среднего калибра для боевой машины пехоты "Пума" на сумму до 576 млн. евро. Предполагалось, что позднее будут размещены твердые заказы в рамках рамочного соглашения. Первый из них был заключен в конце 2022 года. В середине 2023 года был размещен заказ на поставку дополнительной партии.

Боевая машина пехоты "Пума" вооружена автоматической пушкой MK30-2/ABM, специально разработанной Rheinmetall для стрельбы боеприпасами воздушного подрыва. Сочетая высокую скорострельность с высокотехнологичными боеприпасами, MK30-2/ABM представляет собой надежную систему вооружения, обеспечивающую поражение наземных, воздушных и морских целей.

Rheinmetall является важным поставщиком боеприпасов для боевых машин пехоты "Пума" ВС Германии. Группа производит и поставляет два основных типа боеприпасов калибра 30 мм х173: воздушного подрыва DM21 и бронебойные DM33 , а также учебные боеприпасы DM58. Как заявляет производитель, разработанные и сертифицированные в соответствии с новейшими стандартами боеприпасы надежны, обладают высокой проникающей способности и точностью.

Боеприпас с программируемым взрывателем DM21 (Kinetic Energy Time Fuse) позволяет БМП "Пума" поражать небронированные и легкобронированные цели. DM33 относится к новому поколению трассирующих бронебойных оперенных подкалиберных боеприпасов (APFSDS-T). Его сердечник пробивает современную броню даже при очень малых углах попадания на больших дальностях. Благодаря двум типам боеприпасов "Пума" может бороться с широким спектром бронированных, небронированных и легкобронированных целей.