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ТАСС

"Рособоронэкспорт" начнет продвигать в мире российские беспилотники, подвозящие боеприпасы

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Боевая роботизированная платформа "Минер БР-1"
Боевая роботизированная платформа "Минер БР-1".
Источник изображения: © Telegram-канал "Боевые роботы"

В компании заявили о присутствии во всех средах беспилотного сегмента мирового рынка

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" начнет продвигать на мировом рынке беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а также роботов разведки. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера в преддверии международной выставки и конференции беспилотных систем UMEX 2024.

"На сегодня "Рособоронэкспорт" присутствует во всех средах беспилотного сегмента мирового рынка. Наземные системы включают в себя робототехнические комплексы разминирования и роботизированные боевые машины. Ожидаем, что в ближайшей перспективе начнем продвигать роботы разведки и огневой поддержки, а также беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых", - сообщили там.

Шестая международная выставка и конференция беспилотных систем UMEX 2024 пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 23 по 25 января. 

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