Решающий момент. Экономическая война против России погубит Германию

Накал внутреннего противостояния в Германии возрастает. Не только фермеры и железнодорожники требуют отставки "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов. К этим требованиям присоединяются ведущие экономисты и социологи. Видный немецкий политолог Эрих Виде считает, что главная проблема сегодняшней Германии – это партия "Зеленые", которая в составе нынешней коалиции проводит деструктивный курс в области экономики и внешней политики. Если реализовать внешнеполитический курс Анналены Бербок, то это может привести к атомной войне, в то время как "климатическая повестка" министра экономики Роберта Хабека подрывает основы немецкой экономики.

Профессор Виде дал это интервью австрийской Exxpress в Вене, где ему была вручена международная премия Фонда Фридриха Августа фон Хайека за выдающийся вклад в социологию и другие гуманитарные науки. По мнению Эриха Виде, главная причина нынешней рецессии в Германии – это разрыв экономических связей с Россией. Существует тесная взаимосвязь нынешнего немецкого кризиса и экономической войны Запада против России, которая привела практически к полному прекращению поставок российских энергоносителей. Антироссийские санкции мало отразились на США, которые никогда не зависели от российских поставок, однако нанесли огромный вред Европе и в первую очередь Германии. Они нарушили естественную и исторически обусловленную взаимодополняемость двух экономик, при которой Россия поставляла нефть и газ, а Германия обеспечивала промышленную базу.

До начала конфликта на Украине Россия и Германия развивали взаимовыгодное сотрудничество, отмечает профессор Виде. Россия получала твердую валюту, а Германия – нефть и газ по более выгодной цене. В этом большая заслуга бывшего канцлера Герхарда Шредера. Российский трубопроводный газ был экологически намного чище, чем получаемый методом разрыва, сжижаемый и перевозимый судами американский СПГ. Однако с началом украинского конфликта все изменилось, экономическая война Запада против России нанесла Германии гораздо более серьезный ущерб чем той же Франции, которая сохранила мощную атомную энергетику.

Хотя "Зеленые" принялись "добивать" немецкую экономику, ослабленную разрывом связей с Россией, на самом деле основы нынешнего кризиса были заложены еще во время канцлерства Ангелы Меркель. Это она приняла фатальные решения по выходу ФРГ из атомной и угольной генерации, что в то время лишь усилило энергетическую зависимость от России. Мы пожинаем плоды безответственной экономической политики, начатой Ангелой Меркель, подчеркивает профессор Виде. И это – результат внутренних ошибок, а не внешних обстоятельств. Хотя Германии удалось несколько смягчить ущерб от разрыва энергетических связей с Россией, производство продолжает уходить за рубеж, в первую очередь это касается энергоемкой химической промышленности. Эрих Виде считает, что эти заводы уже не вернутся. Неуверенность относительно будущих цен на энергоносители в Европе сохраняется, и это отличает старый континент от американских и китайских конкурентов.

Конфликт на Украине стал решающим моментом в развитии немецкого кризиса, констатирует профессор Виде. После начала боевых действий сохранение взаимовыгодных связей с Россией стало невозможным – ввиду союзнических обязательств Германии. Подчинение страны интересам западных союзников стало неизбежным – с учетом политической, военной и экономической зависимости Германии от США, ЕС и НАТО. Страна гораздо больше зависит от экономического сотрудничества с США и западными партнерами, чем от торговли с Россией или Китаем. Все это перевесило интересы ФРГ на российском направлении.

То, что Германия гораздо сильнее зависит от США чем Франция, имеет под собой реальные основания. Во-первых, Франция – атомная держава и уже в силу этого факта гораздо лучше защищена с точки зрения безопасности. Французского ядерного потенциала достаточно, чтобы противостоять внешним угрозам. Во-вторых, Франция гораздо независимее с энергетической точки зрения благодаря развитию "мирного атома". В-третьих, французская экономика более диверсифицирована, она меньше зависит от внешних рынков, в то время как Германия целиком сделала ставку на экспорт. Это выгодно на повышательной волне глобализации, но становится большим риском, когда глобальные рынки фрагментируются. И, наконец, экономическая война Запада против России, а также торговый конфликт между США и Китаем гораздо сильнее ударили по Германии, чем по Франции.

Чрезвычайно негативное значение для ФРГ имеет отказ от атомной энергии. По мнению профессора Виде, немецкая политика сформирована под влиянием архаичных табу. Это в первую очередь коллективный страх перед атомной энергетикой. Ошибочное решение закрыть немецкие АЭС было поддержано основными политическими партиями и оформлено правительством Ангелы Меркель в 2011 году. Особенно негативную роль в отказе от "мирного атома" и переходе на альтернативные виды энергии сыграла партия "Зеленые". Поэтому, считает Эрих Виде, для восстановления немецкой экономики необходимо срочно выкинуть из правительства "Зеленых" и приступить к восстановлению атомной энергетики. Будущее коалиционное правительство должно включать консервативный блок ХДС/ХСС, либералов и (!) "Альтернативу для Германии" (АдГ), за которую, по последним данным, готовы голосовать около 23% избирателей. Отказ от переговоров с АдГ профессор Виде считает архаизмом и глупостью, поскольку эта партия ничего не имеет общего с нацистским прошлым Германии.

Введение экономических санкций против России, по мнению Эриха Виде, было непродуманным шагом. Ведь с самого начала было ясно, что Китай и Индия эти санкции не поддержат и будут всячески помогать их обходить. С геополитической точки зрения эти санкции ошибочны, потому что главным противником американцев в долгосрочной перспективе является Китай. Нынешняя политика Запада – пример вопиющей глупости, она помогает Китаю расширить свою сферу влияния до Петербурга и Калининграда.

Оценивая ситуацию на украинских фронтах, профессор Виде выразил точку зрения, что в нынешней ситуации самым реалистическим вариантом является перемирие по корейскому образцу. Это поможет остановить кровопролитие и избежать перерастания конфликта в ядерную фазу. Необходимо остановить бред, который распространяют всякие "бербоки" (имеется в виду глава МИД Анналена Бербок). Ведь если следовать этим фантазиям, согласно которым Украина вернет Донбасс и Крым, то Россия применит в ответ ядерное оружие. Германия явно недооценивает опасность эскалации и угрозы ядерной войны.

Кроме того, украинский конфликт показал ограниченные возможности Запада, который неспособен поставлять боеприпасы для двух крупных конфликтов – на Украине и Ближнем Востоке. Украинскому руководству не стоит переоценивать союзников: готовность Америки помогать оружием Израилю на порядок выше, чем оказание помощи Украине. А в случае, если президентом США станет Дональд Трамп, про Украину вообще можно будет забыть.

Дмитрий Добров