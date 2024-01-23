Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в монастыре кармелитов в Будапеште.

Роберт Фицо: Украине придется отдать часть территорий ради окончания конфликта

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Украина находится под полным контролем США и не является суверенной страной. Братислава не станет поставлять оружие Киеву. Единственное, что Украина может сделать для прекращения конфликта, это отказаться от части территорий, считает политик.

Матьё Полле (Mathieu Pollet)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в субботу, что единственный способ для Украины положить конец конфликту — это для Киева отдать часть территории наступающим российским войскам, и вновь объявил о своем несогласии с членством Украины в НАТО.

“Должен быть некий компромисс, — заявил Фицо в субботу словацкому государственному телеканалу RTVS — Чего они ждут, что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально”.

Пророссийский премьер-министр пришел к власти в декабре после того, как его левопопулистская партия “Курс — социальная демократия” победила на сентябрьских выборах. В ходе предвыборной кампании он обещал прекратить отправку оружия на Украину, заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против антироссийских санкций.

В субботнем интервью, состоявшемся накануне запланированной в среду встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Фицо подтвердил несогласие с предложением принять Украину в НАТО.

“Я скажу ему, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето, — сказал Фицо о грядущей встрече со Шмыгалем. — Ведь это было бы просто подготовкой почвы для третьей мировой войны, только и всего”.

“Украина не является независимой и суверенной страной, — продолжил Фицо, — она находится под полным влиянием и контролем США”.

“Подтверждаю: она не получит никакого оружия от правительства Словакии”, — заявил Фицо добавив, что Украина — “одна из самых коррумпированных стран в мире”.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в декабре заблокировавшего пакет помощи ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро. “Я никогда не соглашусь с тем, что страну следует карать за борьбу за суверенитет. Я никогда не соглашусь с такой атакой на Венгрию”, — заявил Фицо во вторник на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.

Министерство культуры Словакии также объявило о возобновлении сотрудничества с Россией и Белоруссией, приостановленного в марте 2022 года после ввода российских войск на Украину.