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ТАСС

Песков: у РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря российского лидера, соответствующих контактов не было

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, соответствующих контактов не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Комментируя возможное взаимодействие российских дипломатов с Трампом по этой теме, Песков отметил, что "никаких контактов на этот счет не было".

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в США смог бы в течение 24 часов добиться завершения конфликта на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. В декабре 2023 года агентcтво Reuters сообщало, что европейские дипломаты и бывшие помощники республиканца считают возможным прекращения американской помощи Киеву в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023  года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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