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В России рассказали о создании подводных планеров для Арктики

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Арктика
Арктика.
Источник изображения: lenta.ru

В России создали демонстрационные экземпляры подводных планеров для изучения Арктики. Об этом «Известиям» рассказал руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук (РАН), почетный полярник России Сергей Писарев.

«Такие аппараты оснащены электрическими аккумуляторами и электроникой, благодаря которым происходит перемещение груза внутри корпуса и изменение угла наклона крыльев, расположенных снаружи. Эти манипуляции помогают планерам самостоятельно погружаться на большую глубину, собирать данные, всплывать и передавать добытую информацию на спутники», — отметил специалист.

По его словам, планеры могут оснащаться размещаемыми на поверхности океана ретрансляторами. Соответствующие аппараты, как добавил Писарев, уже используются в мире, в том числе в сферах двойного назначения.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 передал первый снимок.

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Страны
Россия
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Роскосмос
Проекты
Арктика
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