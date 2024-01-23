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ТАСС

В Литве заявили о готовности Украины принимать "даже непротестированную" военную продукцию

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Министр экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте считает, что такая ситуация складывается из-за того, что возможности тестирования военной продукции в Литве осложнены бюрократическими процедурами

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Не протестированная до конца военная продукция поставляется Литвой Украине, которая согласна принять такие изделия. Об этом сообщила министр экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте.

"Украинцы говорят нам: везите все, что можете, даже непротестированное. На месте посмотрим, проверим", - сказала она.

Такая ситуация складывается из-за того, что возможности тестирования военной продукции в Литве осложнены бюрократическими процедурами, которые, по мнению министра, чрезмерны. "Необходимо, чтобы технологии и сама продукция могли тестироваться в реальных условиях использования армией на ранней стадии. Об этом мы ведем переговоры с Минобороны", - отметила глава экономического ведомства.

Боевая техника в Литве не производится. Под Каунасом работает завод по производству патронов для стрелкового оружия. Применение в армии находят оборудование по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, приборы ночного видения и некоторая другая продукция двойного назначения, изготовляемая коммерческим сектором. 

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Страны
Литва
Украина
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