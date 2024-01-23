Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В мае председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил за признание Украины террористическим государством.

"Насколько я знаю, обращений к президенту не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о признании киевского режима террористическим.