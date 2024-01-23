Otokar поставит крупную партию бронемашин зарубежному заказчику

ЦАМТО, 22 января. Вооруженные силы Марокко могут пополнить парк бронетехники за счет получения около 200 бронемашин "Кобра-2" турецкой компании Otokar.

По оценке Africa Intelligence, данные намерения отражают укрепляющиеся отношения между Марокко и оборонным сектором Турции.

Следует, однако, отметить, что сама компания Otokar объявила о продаже партии бронемашин 14 декабря 2023 года, не указав покупателя. Поэтому пока следует с осторожностью относиться к идентификации заказчика. Если же сделка подтвердится, она станет очередной покупкой Марокко вооружений турецкого производства после приобретения БЛА "Байрактар TB2".

Компания Otokar 14 декабря 2023 года сообщила о получении от зарубежного покупателя заказа на поставку бронемашин с колесной формулой 4х4 на сумму около 136 млн. долл. Соглашение также включает поставку запасных частей, оборудования для технического обслуживания, услуг обучения. Поставку техники планируется начать в конце 2024 года и завершить партиями в течение 1 года.

По данным Africa Intelligence, часть бронемашин (около 20 ед.) предназначена для марокканского контингента, участвующего в миротворческих операциях ООН.

Боевая масса базовой версии многоцелевой ББМ "Кобра-2" составляет 14,5 т, длина – 6,4 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,3 м, дорожный просвет – 0,4 м. Расчет пятидверной ББМ состоит из 11 человек, включая экипаж (водитель и командир). Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 360 л.с. с автоматической трансмиссией. Подвеска полностью независимая с пружинными амортизаторами. ББМ может развивать скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода – до 700 км. На крыше может быть установлена защищенная турель или ДУМВ, оснащенные 5,56-мм, 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или автоматической пушкой калибра до 25 мм.