Китайские эксперты анализируют ситуацию, при которой число атак на американские военные базы в Сирии и Ираке за последние несколько месяцев значительно выросло. Напомним, что в Пентагоне на днях заявили, что за последнее время военные базы США в указанных странах подвергались атакам не менее 140 раз. Имели место ракетные удары и удары беспилотниками. В каждом из них обвиняют Иран и проиранские силы в регионе.

В китайском издании Sohu говорится о том, что «американская система ПВО-ПРО на Ближнем Востоке взломана без особого труда». Отмечено, что, как оказалось, не нужно никаких технологических изысков, чтобы поражать американские военные объекты в Сирии и Ираке с находящимися на этих объектах военнослужащими и военной техникой. Достаточно массовой атаки.

В пример приводится результативная атака по военной базе «Аль-Асад» («Айн аль-Асад»), которая является одной из крупнейших в регионе.

Китайское СМИ:

Система ПВО США взломана. Военная база принимает удар на себя. Атака является успешной операцией антиамериканских вооружённых сил в регионе. И это несмотря на то, что на базе «Аль-Асад» размещен комплекс ПВО-ПРО Patriot.

Китайский автор пишет, что в условиях большого количества боеприпасов, выпущенных ранее по базе, система Patriot оказалась бессильной:

Она попросту не смога перехватить все боеприпасы. По меньшей мере, 15 ракет были «пропущены».

В Sohu указывается на схожесть методов проиранских группировок в Ираке с методами ХАМАС, когда эта группировка наносила массированные ракетные удары по Израилю. Тогда израильская ПВО-ПРО так же не смогла осуществить перехват многих выпущенных ракет и реактивных снарядов.