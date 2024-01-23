Войти
Военное обозрение

Китайское издание: Американская система ПВО-ПРО на Ближнем Востоке взломана без особого труда

301
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Китайские эксперты анализируют ситуацию, при которой число атак на американские военные базы в Сирии и Ираке за последние несколько месяцев значительно выросло. Напомним, что в Пентагоне на днях заявили, что за последнее время военные базы США в указанных странах подвергались атакам не менее 140 раз. Имели место ракетные удары и удары беспилотниками. В каждом из них обвиняют Иран и проиранские силы в регионе.

В китайском издании Sohu говорится о том, что «американская система ПВО-ПРО на Ближнем Востоке взломана без особого труда». Отмечено, что, как оказалось, не нужно никаких технологических изысков, чтобы поражать американские военные объекты в Сирии и Ираке с находящимися на этих объектах военнослужащими и военной техникой. Достаточно массовой атаки.

В пример приводится результативная атака по военной базе «Аль-Асад» («Айн аль-Асад»), которая является одной из крупнейших в регионе.

Китайское СМИ:

Система ПВО США взломана. Военная база принимает удар на себя. Атака является успешной операцией антиамериканских вооружённых сил в регионе. И это несмотря на то, что на базе «Аль-Асад» размещен комплекс ПВО-ПРО Patriot.

Китайский автор пишет, что в условиях большого количества боеприпасов, выпущенных ранее по базе, система Patriot оказалась бессильной:

Она попросту не смога перехватить все боеприпасы. По меньшей мере, 15 ракет были «пропущены».

В Sohu указывается на схожесть методов проиранских группировок в Ираке с методами ХАМАС, когда эта группировка наносила массированные ракетные удары по Израилю. Тогда израильская ПВО-ПРО так же не смогла осуществить перехват многих выпущенных ракет и реактивных снарядов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Китай
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.01.2024
Удар России по репутации западной техники вошел в топ-10 событий 2023 года (Military Watch Magazine, США)
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
13.02.2019
Полцарства за престиж
17.07.2017
Даже муха не пролетит
23.04.2013
Новый облик турецкой армии в начале XXI века
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
16.08.2011
Военно-техническое сотрудничество между Израилем и США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе