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ТАСС

Рабочая группа по СВО направила президенту доклад с итогами первого года работы

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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в 2023 году членами группы отработано свыше 42 тыс. обращений от участников СВО и их близких

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту РФ Владимиру Путину доклад об итогах первого года работы. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который возглавляет группу.

"В 2023 году членами группы отработано более 42 тыс. обращений от участников СВО и их близких. Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации", - написал Турчак в Telegram-канале.

Помимо этого, был разработан и утвержден единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи, запущен совместный с Минобороны информационный проект "Центр помощи по вопросам СВО", в ходе которого регулярно проводятся встречи ветеранами, семьями участников СВО, личные приемы и другие мероприятия по оказанию поддержки.

Турчак отметил, что на законодательном уровне была выстроена комплексная система господдержки. В частности, статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО; на добровольцев были распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Был принят комплекс мер финансовой защиты (кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от некоторых госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам).

Кроме того, для участников СВО были отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, им оказывается бесплатная юридическая помощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершим. "Льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО - от зачисления в детские сады до поступления в вузы. <...> Заработали меры поддержки в сфере трудоустройства (сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям)", - написал Турчак.

По словам Турчака, группа продолжает работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер господдержки бойцов и их семей. "Среди них: распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки; бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; обслуживание в гражданских медучреждениях в период отпусков; получение статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО. Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время", - написал он. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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