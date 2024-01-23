В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии

По данным телеметрии, солнечные элементы SLIM обращены на Запад

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) допускают, что севший на Луне модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии при помощи солнечных панелей, которую не удалось запустить сразу после посадки. Об этом говорится в сообщении космического агентства в X (ранее Twitter).

"По данным телеметрии, солнечные элементы SLIM обращены на Запад. Поэтому, если солнечный свет будет падать на лунную поверхность с западной стороны, есть возможность выработки электроэнергии, и мы готовимся к восстановлению [питания]. SLIM может работать с помощью энергии только от солнечных элементов", - говорится в сообщении.

Вскоре после посадки модуля на Луне в JAXA сообщили, что с ним удалось установить связь, однако у него есть проблемы с питанием, потому что его солнечные батареи не вырабатывают энергию. Из-за этого батарея модуля была выключена, когда уровень заряда составлял 12%, чтобы в последующем была возможность перезапустить модуль.

"Пока после прилунения не было отключено питание, были успешно переданы технические и визуальные данные, полученные при прилунении и нахождении на поверхности Луны. Сейчас мы проводим детальный анализ и видим, что получили много данных", - говорится в сообщении JAXA.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 гр.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3.