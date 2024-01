Источает угрозу. Америке посоветовали не забывать о бомбардировщике Ту-22М (The National Interest, США)

TNI: бомбардировщик Ту-22М признали реальной грозой интересам США

США стоит воспринимать всерьез угрозу, которую может представлять американским силам российские бомбардировщики Ту-22М, пишет TNI. Особенно это важно в свете ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркивается в статье

Кристиан Орр (Christian Orr)

Знакомьтесь, Ту-22М (по-классификации НАТО: Backfire). Первое значение слова backfire, что вы найдете в интернете, звучит так: “обратный удар или вспышка пламени в карбюраторе”. В наш век автомобилей с электронным впрыском топлива такое нечасто увидишь или услышишь, но во времена карбюраторных машин — таких, как Cadillac Sedan DeVille 1974 года — это было весьма обычным явлением.

В настоящее же время глагол to backfire означает “иметь обратный эффект”, “выйти боком” или “обернуться неприятностями”.

Поэтому сейчас, когда военные самолеты российской разработки снова оказались в центре внимания на фоне специальной военной операции Владимира Путина на Украине, самое время задаться вопросом: какое из приведенных выше значений больше применимо к российскому бомбардировщику Ту-22М?

Ту-22М: рождение бомбардировщика

Впрочем, прозвище Backfire своей боевой птице, разумеется, дали не сами русские — это отчетное название НАТО. Самолет разрабатывало в 1960-х годах ОКБ Туполева, ныне акционерное общество "Туполев". Свой первый полет Ту-22М совершил 30 августа 1969 года и остается в строю по сей день, хотя производство было прекращено в 1993 году. В общей сложности было построено 497 самолетов.

Дарио Леоне с сайта Aviation Geek Club сообщил, что по состоянию на 2014 год в эксплуатации находились более 100 Ту-22М, хотя в той же статье 2017 года он добавил, что их число сократилось минимум на один. Один из бомбардировщиков пролетел мимо взлетно-посадочной полосы при взлете с авиабазы Шайковка на учениях “Запад-2017”. Самолет получил повреждения и был признан не подлежащим ремонту, но экипаж из четырех человек, к счастью, не пострадал.

Ту-22М — сверхзвуковой стратегический и морской ударный бомбардировщик дальнего действия с крылом изменяемой стреловидности.

Как далее уточняется на удобном сайте Федерации американских ученых:

“Его возможности по преодолению зоны ПВО на малой высоте делают эту систему гораздо более живучей по сравнению с предшественниками. Несущий либо бомбы, либо ракеты класса “воздух – поверхность” Х-22 “Буря” (по классификации НАТО: AS-4 Kitchen или “Кухня”), этот универсальный ударный самолет, предположительно, предназначен для атак на ТВД в Европе и Азии, но потенциально способен выполнять и межконтинентальные миссии против США. Ту-22М может быть оснащен штангами дозаправки в воздухе, что еще больше увеличит его дальность полета и гибкость”.

Самый последний вариант Ту-22М3 выпуска 1981 года оснащен двумя турбореактивными двигателями НК-25, имеет максимальную скорость 2 300 км в час и дальность полета 7000 км.

Длина фюзеляжа составляет 42,46 метра, размах крыла в полном раскрытии — 34,28 метра, высота хвостового оперения — 11,05 метра. Максимальная взлетная масса составляет 126 400 кг, а полная бомбовая нагрузка составляет 24 000 кг.

Ту-22М в бою

Первый бой Ту-22М состоялся во время советской оккупации Афганистана в 1980-х, причем вылеты участились в последний год. С тех пор, как отмечается в ноябрьском номере журнала Air Force Magazine за 2015 год, российские пилоты совершили около 100 боевых вылетов против повстанцев в Чечне в середине 1990-х и против грузинских войск во время войны в Южной Осетии в 2008 году.

В последнем конфликте Ту-22М понес и первую боевую потерю, сбитый грузинской ракетой. По совпадению, в том же месяце и году, когда была опубликована статья в журнале Air Force Magazine, Ту-22М вместе с Ту-95 (по классификации НАТО: Bear или “Медведь”) и Ту-160 (по классификации НАТО: Blackjack или “Блэкджек” наносили удары крылатыми ракетами по объектам “Исламского государства” (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ) в Сирии.

Следует также отметить, что Ту-22М понес потери в конфликте на Украине, причем некоторые из них оказались поистине эпического размаха (подтверждения из достоверных источников нет; украинские средства ПВО в принципе не могут достать до этих бомбардировщиков, оснащенных ракетами Х22/32. – Прим. ИноСМИ).

По-прежнему реальная угроза интересам США

Учитывая, что состояние российско-американских отношений постоянно ухудшается, угрозу, которую бомбардировщики Ту-22М могут представлять для военных средств Америки и ее союзников, по-прежнему следует воспринимать всерьез.

В статье “Возобновившаяся угроза со стороны бомбардировщиков для ВМС США” в информационном бюллетене Военно-морского института США за январь 2019 года доктор Марк Шнайдер предупреждает:

“По всей видимости, ВМС США будут сталкиваться с противокорабельной угрозой со стороны Ту-22М еще на протяжении 20 лет. На известных нам противокорабельных ударных ракетах российские разработки не остановятся. Прежде чем Ту-22М будет снят с вооружения и заменен тяжелым бомбардировщиком-невидимкой ПАК ДА, будут развернуты еще более совершенные ракеты, в том числе обладающие большей малозаметностью и гиперзвуковой скоростью. Чтобы справиться с этой все более смертоносной дальней угрозой, ВМС США должны разработать технологию и доктрину ведения боевых действий”.

Кристиан Орр — бывший офицер сил безопасности ВВС, офицер федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Имеет степень бакалавра искусств и магистра международных отношений Университета Южной Калифорнии, а также степень магистра разведки (специализировался по исследованиям терроризма) Американского военного университета. Публиковался в The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security. Кавалер Военно-морского ордена США