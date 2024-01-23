Иран разрабатывает носитель для вывода спутников на геостационарную орбиту

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В течение следующих трех лет в Иране планируют разработать усовершенствованную ракету-носитель, предназначенную для вывода спутников на геостационарную орбиту на высоте 36 тысяч километров над Землей.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на командующего космической дивизией Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции генерала Али Джафарабади, Ирану удалось успешно запустить свой спутник "Сорайя", который был выведен на низкую околоземную орбиту одновременно со спутником "Каем-100".

Аэрокосмические силы КСИР успешно вывели "Сорайю" на орбиту на высоте 750 километров над Землей при помощи твердотопливного трехступенчатого носителя "Каем-100". По словам Джафарабади, в следующем году планируется совершить испытательный запуск "Каем-105". В течение следующих трех лет КСИР планирует осуществить испытательный запуск носителя "Каем-120", способного выводить спутники на орбиту высотой 36 тысяч километров над Землей.

Генерал также отметил, что Иран обладает техническими возможностями для производства передовых твердотопливных двигателей, при производстве которых используются композитные материалы, способные выдерживать очень высокую температуру и давление.

Первый иранский военный спутник был запущен в апреле 2020 года при помощи носителя, полностью спроектированного и изготовленного Аэрокосмическими силами КСИР.