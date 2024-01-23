США стали главным поставщиком вооружения Польше в 2023 году

Минск. 22 января. ИНТЕРФАКС - США стали главным поставщиком вооружения Варшаве в 2023 году, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Fox News.

"В прошлом году мы потратили на оборону 4% нашего ВВП. Это огромные закупки вооружений. Прежде всего мы делаем их в США", - заявил Дуда, фрагменты интервью которого привела президентская канцелярия.

"Тесный союз Польши и США, как самые крепкие трансатлантические связи, по моему убеждению, представляет интерес Польши и общеевропейский, но также и интерес США", - отметил польский президент.

Как заявил Дуда, "исторический опыт учит нас, что чем теснее связи между Европой и Соединенными Штатами, тем безопаснее Европа и тем больше шансов, что мы будем свободны от российского влияния". Он также подчеркнул "необходимость усиления нашей обороны".