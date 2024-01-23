Войти
ТАСС

Спецпредставитель США по Украине рассказала о выгоде Вашингтона от поддержки Киева

288
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Пенни Притцкер сообщила, что речь идет о "модернизации оборонно-промышленной базы" США, которая, как ожидается, сделает Вашингтон "более готовым ко всему, что будет происходить дальше"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер признала, что США извлекают выгоду от оказания помощи Киеву. Об этом она написала в колонке для издания Hill.

По словам Притцкер, речь идет о "модернизации оборонно-промышленной базы" США, которая, как ожидается, сделает Вашингтон "более готовым ко всему, что будет происходить дальше". "Помощь США в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места в Америке", - делится своим видением ситуации спецпредставитель.

При этом Притцкер подчеркивает, что "большую часть бремени несут на себе американские союзники и партнеры". "В совокупности они предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США", - пишет она.

Президент США Джо Байден назначил Притцкер, ранее занимавшую пост министра торговли в администрации Барака Обамы, на должность специального представителя по вопросам экономического восстановления Украины в сентябре 2023 года. Как указывалось тогда в сообщении Госдепа, семья Притцкер до эмиграции в США более 100 лет назад владела предприятием по продаже зерна в селе Великие Прицки под Киевом. Среди возложенных на спецпредставителя обязанностей: работа с правительством Украины, G7, ЕС, международными финансовыми институтами, а также американским частным сектором. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.04.2021
Foreign Affairs (США): возвращение геополитики
07.04.2021
Донбасс: первый раунд между Байденом и Путиным (Daily Sabah, Турция)
03.12.2015
США не исключают введения санкций против России из-за договора РСМД
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
13.08.2014
С миру по бронежилету
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 07:06
  • 58610
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 23.01 02:50
  • 2
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 16:17
  • 2
Замминистра обороны Украины заявил, что РФ должна отказаться от ядерного оружия
  • 22.01 15:44
  • 4
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 22.01 15:02
  • 0
Как обстоит обстановка со средствами постановки помех в ВКС России?
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе